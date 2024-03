Siringhe abbandonate, allarme in via Lussu  

Siringhe ritrovate anche in via Lussu, l’ennesima segnalazione a Selargius dove si teme il ritorno dell’incubo droga e tossicodipendenza vissuto negli anni ’80. Da via Bixio a via Matteotti, ma anche in via Venezia e nel parco Lineare, le siringhe usate vengono ritrovate in diverse zone della città. Un problema che i vertici del Municipio conoscono bene. Il numero dei selargini con problemi di tossicodipendenza seguiti dal Serd di Cagliari non è allarmante - 15 in tutto - ma il fenomeno va oltre e coinvolge tanti giovani che vivono in città.

