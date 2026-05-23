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Nuoro.
24 maggio 2026 alle 00:31

Sirigu testimonial alla corsa della Lilt 

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Un mare rosa ha attraversato le strade di Nuoro per sensibilizzare le persone rispetto alla prevenzione oncologica. L’associazione Lilt ( Lega italiana lotta ai tumori) ha organizzato la prima edizione della “Corri due ali rosa” che ha registrato circa 200 partecipanti alla passeggiata tra le vie cittadine. Testimonial d’eccezione Salvatore Sirigu, ex portiere e campione d’Europa con la Nazionale italiana di calcio. Pietrina Deiana, presidente della Lilt provinciale, commenta il successo della manifestazione con soddisfazione. «È stato meraviglioso vedere tanta partecipazione. La prevenzione oncologica è qualcosa che veramente salva le vite ed io ringrazio per aver sposato la nostra causa Salvatore Sirigu, il sindaco Emiliano Fenu, gli assessori Natascia Demurtas ed Adriano Catte, volontari e volontarie che svolgono un compito prezioso e tutti coloro che hanno partecipato», dice.

Gli occhi lucidi di tutti i presenti davanti alle parole della presidente hanno rappresentato l’universalità del problema legato ai tumori che coinvolge ognuno indistintamente e davanti al quale è fondamentale diffondere la cultura della prevenzione soprattutto in un momento storico così critico per la sanità pubblica.

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