Sirigu: «Sardegna, ti porto ovunque con me» 

«Scuffet in carriera non ha mai mollato e ora sta trovando continuità: non sempre è negativo andare in Paesi lontani come ha fatto lui, ne so qualcosa». L’elogio è di Salvatore Sirigu, uno dei portieri sardi migliori di sempre, ieri a “Il Cagliari in Diretta” su Videolina e Radiolina. Lui, come Scuffet, è andato all’estero e si è imposto: cinque anni al PSG, poi Siviglia, Osasuna e a gennaio è passato dal Nizza al Fatih Karagümrük in Turchia, dopo un grave infortunio al tendine d’Achille un anno fa alla Fiorentina. «Non volevo smettere lì: ora mi sento più forte, ma non era facile. È un’esperienza nuova: Istanbul è una città bellissima, mi sto trovando molto bene». Senza tralasciare la Serie A. «Vedo le partite, in tanti qui abbiamo giocato in Italia. Per chi deve salvarsi non è facile: può succedere di tutto, ma il Cagliari le ultime partite ha dato risposte. Con la Salernitana sarà importante, ma come tutte».

L’identità

Sirigu ha lasciato La Caletta, frazione di Siniscola, dove è cresciuto, da giovanissimo senza mai giocare in Sardegna. Ma il legame con l’Isola è fortissimo: «Parlo sempre della mia terra e delle mie origini, mi porto tanto dietro». Tanto che nel 2021 ha festeggiato la vittoria agli Europei con Nicolò Barella e una bandiera dei Quattro Mori. «L’ha portata la mia famiglia alla finale del 2012, persa 4-0 con la Spagna. Tornato negli spogliatoi ho pianto: per me era un sogno portare la mia identità agli Europei. L’ho tenuta con me dieci anni e quando abbiamo vinto ho detto al magazziniere di andare a prenderla: gioire con un amico come Barella, legato alla Sardegna come me, è stato bellissimo».

Fra i pali

Da un numero 1 all’altro: Roberto Sorrentino in rossoblù ha giocato dal 1984 al 1988 e non l’ha certo dimenticato. «È un legame che non finirà mai», afferma l’ex portiere ora allenatore. «Con Ranieri siamo amici, abbiamo giocato insieme al Catania. Dovunque è andato ha fatto bene, è l’uomo giusto per il Cagliari e mi è dispiaciuto aver letto di quando aveva dato le dimissioni».

