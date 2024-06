Sirigu e Emerson accendono la fiaccola 

È iniziata ufficialmente con l’accensione della fiaccola olimpica e i fuochi d’artificio la seconda edizione delle SardOlimpiadi di Nuoro. La manifestazione, organizzata dall’associazione “Nuoro insieme”, dopo il grande successo nel 2023, ora inserisce nuovi sport e alcune discipline dei Giochi paralimpici. A contendersi la vittoria 12 squadre, per un totale di 216 atleti, di cui 90 donne. Lo spirito della manifestazione resta quello della socialità e dello sport vissuto come puro divertimento. Le 11 discipline saranno calcetto, basket, volley, pallamano,atletica, mountain bike, tiro al piattello, vortex, atletica, baseball e padel. All’inaugurazione due campioni del calcio hanno acceso la fiaccola dando il via ai giochi: Salvatore Sirigu, portiere della Nazionale italiana, e Ramos Emerson, difensore della Nuorese e beniamino della città. Mauro Carroni, presidente dell’associazione, fa un plauso all’intera comunità: «Abbiamo ricevuto il supporto di tante aziende e cittadini, segno che molti abbracciano la nostra idea, cioè di promuovere socializzazione ed integrazione di tutte le componenti della città». Padel e tiro al piattello sono gare concluse nei giorni scorsi, ora spazio alle altre discipline fino al 28 giugno allo stadio Frogheri con le finali di volley e calcetto e le premiazioni. (s. d.)

