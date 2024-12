Siria, sospese le richieste d’asilo 

Bruxelles. «Oggi siamo al fianco di tutti i siriani, nel Paese e nella diaspora, che sono pieni di speranza ma anche di coloro che temono un futuro incerto». La dichiarazione a nome dei 27 Paesi dell’Unione Europea - diffusa dall’alto rappresentante Kaja Kallas - è ancora fresca di posta elettronica quando dalle capitali già iniziano a fioccare, uno dopo l’altro, gli annunci di sospensione delle domande di asilo. I toni variano - l’Austria evoca le «espulsioni» mentre il Belgio assicura che chi si è «integrato» potrà restare - ma il messaggio appare chiaro: caduto Assad, scatta il giro di vite sulla protezione internazionale. E anche il governo italiano, ieri in serata, opta per la sospensione dopo un vertice convocato a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. I siriani, d’altra parte, per anni hanno occupato il primo posto nella lista delle nazionalità a cui veniva riconosciuto lo status di rifugiato, proprio a causa della sanguinosa guerra civile in corso. Nell’ultimo anno, però, si erano levate più voci - tre queste l’Italia - a favore di una normalizzazione dei rapporti con Damasco, anche per agevolare il rientro dei rifugiati in certe parti del Paese, considerate ormai sufficientemente stabili - operazione in realtà alquanto ardita, secondo varie Ong e agenzie internazionali.

L’Ue, attraverso un portavoce, ha sottolineato che, sebbene certi elementi facciano «ben sperare» - ad esempio la fiumana di siriani che rientrano in patria dai Paesi confinanti - è «troppo presto ancora» per valutare «gli effetti sulla dimensione migratoria». «Il rientro o meno nel Paese è una decisione individuale, per ora giudichiamo che non ci siano le condizioni per rimpatri sicuri e dignitosi in Siria», ha però precisato il portavoce. Intanto, le capitali varano il primo passo, la sospensione appunto delle domande di asilo, e restano in attesa degli sviluppi sul campo. La prima a muoversi è stata la Germania, seguita da Austria e Belgio; poi i Paesi scandinavi e Parigi; infine Londra e la Svizzera. L’Olanda pare molto incline ad aggiungersi. La premier Meloni ha invece convocato una riunione sulla Siria, con i ministri competenti e i vertici dell’intelligence. «In un momento in cui i combattimenti ancora proseguono, abbiamo ribadito l’assoluta priorità attribuita all’incolumità dei civili e alla necessità di assicurare una transizione pacifica e inclusiva», si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi, in cui si comunica la sospensione delle richieste di asilo «come fatto da altri partner europei».

