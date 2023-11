Sirene azzurre per Dossena 

Alberto Dossena l’aveva promesso dopo il suo primo gol in Serie A contro la Juventus: «Spero di farne tanti altri», le parole dette a Torino che è riuscito subito a rispettare ieri, con il tocco in mischia che al 10’ è valso il momentaneo 1-0. Una rete che consolida lo status del difensore classe ‘98, che all’esordio nel massimo campionato sta riuscendo a imporsi: sempre impiegato, tredici presenze su tredici con una sostituzione avuta e l’unico subentro contro la Roma, ed è secondo per minuti giocati dietro Makoumbou (1164’ contro 1068’, entrambi in campo ogni partita come Zappa). E come gol è già a tre, contando anche quello nell’esordio stagionale in Coppa Italia col Palermo, su sette complessivi in carriera: gli altri in B col Perugia nel 2017-2018 (alla Cremonese) e con l’Avellino in C fra il 2020-2021 (due) e il 2021-2022 (uno).

Presto azzurro?

L’ascesa di Dossena negli ultimi dodici mesi è notevole, tanto che cominciano a esserci voci di prossima convocazione con l’Italia. «Lasciamolo crescere: se son rose fioriranno», ha detto venerdì Ranieri a proposito della possibilità che arrivi la chiamata della Nazionale. Intanto il tecnico l’ha eletto come principale referente difensivo del suo Cagliari, sia in questa stagione sia nella scorsa quando è arrivato a gennaio, dopo che Liverani l’aveva ignorato dandogli quattro scampoli di partita in diciotto giornate. Poi la prima da titolare col Cosenza, il 26 dicembre, quando uno che di difensori se ne intende come Pisacane aveva capito le qualità che il precedente allenatore non era riuscito a vedere.

