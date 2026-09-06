Sirena: l’edizione più bella di sempre 

«Penso che quella del 2027, in Italia, a Napoli, sarà la Coppa America più bella di sempre. Mi sveglio ogni giorno con un obiettivo preciso: alzare il trofeo con i colori italiani. Luna Rossa è la mia famiglia, ce l'ho tatuata addosso». Max Sirena racconta così il rapporto con Luna Rossa e il sogno che da quasi trent'anni accompagna la sua vita, ma anche ciò che la Coppa potrà rappresentare per l'Italia e Napoli: «A Bagnoli è stata data una nuova vita a un'area che è stata ferma per decenni. Un evento del genere è stato un boost per velocizzare questi processi di trasformazione». «Il mio è un legame morboso con il team», racconta l'amministratore delegato di Luna Rossa, in un'intervista diffusa sui canali ufficiali di Sport e Salute. «È la mia seconda madre. È Patrizio Bertelli, per cui provo un affetto immenso. Mi reputo un privilegiato».

Fra pochi giorni a Napoli la seconda regata (24-27 settembre): «Mi aspetto un livello più alto rispetto alla regata preliminare di Cagliari, noi vorremmo confermare il risultato. Siamo stati i primi a venire ad allenarci a Napoli». Il test, secondo Sirena, sarà «un'opportunità per vedere e mettere pressione agli avversari», ma soprattutto rappresenterà «un anticipo dell'America's Cup del 2027». Napoli sarà molto più del luogo in cui si regaterà: «Il calore di Napoli e dell'Italia sarà il valore aggiunto. Regateremo molto a ridosso della città, sarà bello», conclude.

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