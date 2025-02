Sirena e Dessy dominano al poetto  

L’equipaggio dello Yacht club Cagliari composto da Lorenzo Sirena e Alice Dessy, vince meritatamente la prima regata nazionale Nacra 15 (primi anche U17) valevole come European superseries organizzata dal Windsurfing club Cagliari. Ottimo secondo posto (e primo nella categoria U19) per l’equipaggio dello Yacht club Cagliari formato da Benedetta Ghiani, unica ragazza dei team sardi al timone, e Luigi Zonca; terzo posto per Alessandro Vargiu e Noa Lisci del Windsurfing club Cagliari. Trenta equipaggi provenienti da tutta Italia (e qualche straniero) si sono sfidati nelle acque del Poetto aiutati anche da un bel vento di Scirocco che ha permesso lo svolgimento delle 12 prove previste.

In Gallura a Olbia si è svolta la prima tappa del campionato zonale Optimist, la classe giovanile più diffusa al mondo. Organizzata dalla Lega Navale sezione di Olbia ha visto la partecipazione di circa venti giovani timonieri provenienti da tutta l’isola. Vittoria per Samuele Codina del Circolo Nautico Arzachena seguito da Alessandro Spano della Lega Navale Olbia e terzo classificato Carlo Ginesu Yacht club Cagliari. Nei cadetti i più piccoli si è aggiudicato il primo posto Liam Fresidello Yacht club Cannigione.

