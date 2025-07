Sirena e Dessy campioni mondiali 

Campioni mondiali assoluti e Under 17: è un grandissimo risultato quello colto per il secondo anno consecutivo dall’equipaggio di Nacra 15 dello Yacht Club Cagliari formato da Lorenzo Sirena al timone e Alice Dessy prodiera. Un successo per nulla scontato, visto il livello altissimo della classe internazionale, e arrivato con una prova d’anticipo nel campionato concluso a La Rochelle, in Francia.

Dopo 14 prove su uno dei campi di regata più famosi del mondo, i due giovani atleti cagliaritani hanno sbaragliato la concorrenza imponendosi su una flotta di 80 barche. Sono riusciti a battere i francesi che hanno la flotta Nacra più numerosa al mondo e per giunta in casa loro. La loro forza è stata adattarsi continuamente alle diverse condizioni meteo e di conseguenza trovare sempre la miglior lettura del campo. Ieri, spiega il coach federale e del circolo, Gigi Picciau, «hanno condotto egregiamente la prima prova, facendo il primo giro al quinto posto e una splendida poppa finale che gli ha fatto vincere la prova e matematicamente anche il Mondiale con una prova d’anticipo. Sono molto soddisfatto sia della loro prestazione, sia in generale di tutto il team Italia che è stato protagonista durante tutta la settimana, da Vargiu-Lisci a Martino-Cittar, che sono riusciti a prendere il bronzo tra gli Under 17».

Al secondo posto i francesi Marius Proud e Emili Mansouri e terzi i due fratelli belgi Borghijs. Settimi assoluti e secondi fra gli italiani Alessandro Vargiu e Noa Lisci (Windsurfing Club Cagliari), mentre Elena Panno e Luigi Zonca (Yc Cagliari) chiudono con un buon undicesimo posto. Il Nacra 15 è uno skiff foil molto dinamico e spettacolare per i ragazzi, molto popolare nelle competizioni giovanili di vela e propedeutico al Nacra 17, la classe olimpica che l’Italia ha dominato a Tokyo e Parigi con Tita-Banti.

