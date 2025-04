Sirai, via agli scavi nell’area archeologica 

Il lontano passato, quello in cui nuragici e fenici percorrevano millenni fa le lande che poi sarebbero diventate Carbonia, ritorna a splendere. Pochi giorni fa sono infatti ripresi gli scavi nella cittadella di monte Sirai, e presto sarà la volta anche del nuraghe Sirai ma con un’importante novità che costituisce un gradito ritorno: verrà di nuovo installata la grande gru che sino a 10-15 anni fa permetteva di accelerare enormemente le operazioni di ricerca. Dopo il periodo del Covid e gli anni successivi segnati da rallentamenti, il settore dell’archeologia è quindi tornato alla normalità, quando le campagne di scavo rappresentavano l’abitudine e non l’eccezione.

Gli scavi

A rompere il ghiaccio il 10 aprile è stata ancora una volta la Soprintendenza ai beni archeologici che sta operando nel pianoro di monte Sirai dove da oltre 60 anni è allo studio la cittadella fenicio punica (acropoli, necropoli, tofet): «Andremo avanti dai 3 ai 5 mesi – afferma Giovanna Pietra, l’archeologa e funzionaria della Soprintendenza – scaveremo alcune parti entro i margini del tempio di Astarte per capirne ulteriormente le funzioni che realisticamente erano al servizio del santuario, e già dalla precedente campagna sta mutando fisionomia quindi con modifiche della planimetria rispetto a quelle degli anni Settanta». L’insediamento, studiato per tantissimo tempo dall’archeologo Piero Bartoloni, è stato fondato attorno alla metà del 700 avanti Cristo. L’equipe di circa 4-5 persone ricostruirà «un percorso dall’età fenicia a quella ellenistica». Ieri mattina gli scavi sarebbero dovuti riprendere come da programma ma le squadre si sono viste costrette a ripulire dalla violenta pioggia della notte le zone destinate alle ricerche.

Gru al nuraghe

Non inferiore il fascino che da oltre venti anni riserva il nuraghe Sirai (la direzione degli scavi è in capo all’archeologa Carla Perra) ai piedi di monte Sirai: verrà di nuovo montata una grande gru che sino a diversi anni fa consentiva di snellire enormemente le attività. Di recente, fa sapere il Comune, è anche stata perfezionata la perimetrazione: «Siamo soddisfatti – afferma l’assessora alla Cultura Giorgia Meli – per un tema che ci sta particolarmente a cuore, come pure quello di garantire sempre ulteriori interventi mirati ad ampliare il nostro patrimonio archeologico». L’importanza dell’insediamento storico è stato ribadito pochi giorni fa nel corso di una conferenza alla Lutec che ha messo in risalto la fortezza del nuraghe Sirai, risultato dell’integrazione di una comunità sardo-fenicia dedita ad attività artigianali.

