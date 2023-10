Sirai, Traumatologia in tilt 

La Traumatologia del Sirai è di nuovo in tilt dai primi di ottobre. E per i pazienti in attesa di intervento chirurgico, soprattutto gli anziani con femore rotto, si va oltre le 48 ore di attesa che vengono indicate dai protocolli medici come limite massimo da non superare per queste specifiche operazioni.

I trasferimenti

La situazione di sofferenza, andata a peggiorare dai primi del mese, si deve al fatto che un medico è andato in pensione e un altro si è trasferito a Cagliari ma nessuno dei due al momento è stato sostituito. Dei quattro medici che provenivano dall’ospedale Cto di Iglesias (quasi tutti dirottati a Carbonia nell’ambito di un piano di emergenza estivo), uno è rimasto per l’appunto a Iglesias, un altro è provvisoriamente in malattia, un altro si è licenziato (per proseguire probabilmente la propria professione nel privato). Infine, l’ultimo è ancora in servizio presso il reparto di Carbonia. Al momento i medici della Traumatologia e Ortopedia sono soltanto quattro, più il primario, e anche coprire i turni rischia di diventare molto complicato. Soprattutto nei casi in cui qualche medico dovesse avere necessità ad esempio di andare in malattia. Come infatti è accaduto con uno dei camici bianchi provenienti dal presidio iglesiente.

Il piano

Circa 2-3 settimane fa, quando la situazione è riapparsa critica, lo stesso reparto disponeva autonomamente il trasferimento a Cagliari di pazienti che non riusciva a sottoporre a intervento in tempi ragionevoli. Diverse settimane fa la Asl del Sulcis aveva annunciato che avrebbe prorogato le disposizioni assunte a inizio estate (cioè il trasferimento di medici dal Cto di Iglesias al Sirai di Carbonia) e che era in corso una manifestazione di interesse per reclutare nuovi medici necessari a coprire i turni. Questo bando non ha dato i risultati sperati. Si ipotizza il ricorso ad altre graduatorie regionali nella speranza che ci siano professionisti disposti a trasferirsi nelle strutture sanitarie del Sulcis Iglesiente.

Tutto esaurito

Nel frattempo il reparto scoppia: tutti i sedici posti letto sono occupati e alcuni pazienti, come ormai d’abitudine da oltre un anno, sono “ospiti” presso altri reparti.

