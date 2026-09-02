Sirai, sindaci in prima linea 

Una visita che segue l’ondata di polemiche e la protesta dei sindacati per la gravissima situazione del pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia. Dopo la denuncia del blocco dei ricoveri, del fermo delle ambulanze per la mancanza di barelle, delle attese infinite dei pazienti, ieri il sopralluogo della Conferenza socio-sanitaria del Sulcis Iglesiente, col presidente di turno Paolo Dessì, sindaco di Sant’Anna Arresi, la vice Isangela Mascia, sindaca di Domusnovas, e Stefano Rombi, sindaco di Carloforte. Una visita annunciata per verificare la situazione del reparto e avviare un confronto costruttivo con il direttore generale della Asl, Paolo Cannas, e la responsabile del Pronto soccorso Viviana Lantini. «Lavoreremo in sinergia per supportare e migliorare i servizi della sanità locale», la sintesi dell’incontro.

Il problema a monte

«Sono state evidenziate importanti criticità strutturali», ha detto Paolo Dessì, «tuttavia non dipendono dall’organizzazione interna del reparto o dalle scelte dei cittadini. Il nodo centrale risiede nella necessità di potenziare la medicina territoriale». La carenza dei medici di medicina generale e le difficoltà nel coprire i turni delle guardie mediche, ha sottolineato, «portano il pronto soccorso, anche tramite la rete del 118, a farsi carico di una domanda assistenziale impropria. Di fronte a un quadro complesso, l’obiettivo comune deve essere la ricerca di soluzioni concrete, superando ogni logica di contrapposizione o strumentalizzazione politica. In questo contesto, è doveroso riconoscere la professionalità e la dedizione del personale che opera quotidianamente con grande senso di responsabilità, compresi i volontari e gli operatori delle ambulanze». Operatori del 118 che subiscono la situazione (al pari del personale interno), costretti a stare ore fermi, anche sotto il sole, in attesa di riavere le barelle per poter riprendere il servizio nel territorio. Nei giorni scorsi hanno incrociato simbolicamente le braccia in segno di protesta.

Il bisogno di salute

Dall’incontro con i vertici aziendali è stata presa in considerazione la possibilità di organizzare una conferenza socio-sanitaria sulla gestione dell’emergenza urgenza. «Consapevoli che non esistono soluzioni immediate», ha puntualizzato Dessì, «riteniamo fondamentale che le istituzioni, sindaci in primis, offrano il proprio contributo. Durante la prossima conferenza esamineremo l’adozione di strategie mirate a decongestionare la struttura ospedaliera. Valuteremo come la telemedicina e le case di comunità possano integrarsi per operare come filtro territoriale per i codici bianchi e verdi, rispondendo ai bisogni di salute dei cittadini prima dell’accesso in ospedale. Resta aperto il tema della carenza di personale: un’emergenza nazionale su cui la Asl sta attivando tutti gli strumenti disponibili, ma che richiede tempi non immediati. Lavoreremo in sinergia per supportare e migliorare i servizi della sanità locale».

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