Sirai, riapre la sala operatoria 

I bisturi sono di nuovo all’opera al Sirai. Dopo oltre due mesi di stop assoluto, la Traumatologia dell’ospedale di Carbonia ha ripreso l’attività operatoria. Le sale sono state riaperte e in reparto si ritornano a vedere degenti: una decina di pazienti sono infatti già ricoverati. Tecnicamente l’allarme è dunque rientrato: sono state necessarie circa dieci settimane. Ma affinché non si ripresenti, molto dipenderà dal periodo in cui resterà in servizio la task force di medici che la Asl aveva annunciato di voler ingaggiare sul finire del 2023 quando la situazione era disperata: sono stati infatti assunti due giovani specializzandi (che come da contratto devono fare orario ridotto), più due specialisti di libera professione, e alcuni altri medici sono rientrati dal periodo di malattia o stanno per farlo (uno di sicuro è già all’opera).

L’attività

Da qualche giorno nel Sulcis Iglesiente sono riprese le attività operatorie in Traumatologia: già operati diversi anziani col femore rotto. E, in un caso, addirittura un paziente col bacino fratturato giunto dal Santissima Trinità di Cagliari. Sino a pochi giorni fa avveniva esattamente il contrario: era il Sirai di Carbonia che (a fatica) portava i pazienti del territorio altrove. Per trovare un posto libero nel capoluogo i medici del Pronto soccorso dovevano stare incollati al telefono per ore. «Ci siamo adoperati in tutte le direzioni – sottolinea la manager Giuliana Campus – per superare l’emergenza e per garantire ai pazienti del nostro territorio di poter essere operati nel Sulcis Iglesiente: il nostro obiettivo è ristabilire una dotazione organica stabile che soddisfi i fabbisogni».

Disagi per mesi

Era la metà di novembre dello scorso anno quando l’intero territorio si era visto privato degli interventi chirurgici ortopedici: al Cto non si facevano più da settimane (se non mesi) perché i medici erano stati dirottati al Sirai per tamponare la grave carenza di personale. Poi anche il Sirai la situazione in Ortopedia era precipitata del tutto. Reparto evacuato, degenti trasferiti agli ospedali di San Gavino e a Cagliari, e attività ridotta al minimo. Si moltiplicavano i casi di attese di un mese prima di finire sotto i ferri. «Siamo soddisfatti – dice il sindaco Pietro Morittu – all’auspicio che la soluzione sia davvero duratura si associa la necessità che il prossimo governo regionale, di qualunque colore politico sia, abbia a cuore la sanità del Sulcis». Rinnovata intanto la convenzione con la Asl di San Gavino per il servizio di anatomia patologica: si era interrotta il 31 dicembre.

