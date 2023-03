Sirai, riapre il laboratorio notturno 

Alla fine sono servite anche, e forse soprattutto, le proteste dei primari: da lunedì riapre il laboratorio analisi all’ospedale Sirai di Carbonia. Lo ha deciso la manager Asl Giuliana Campus. Il laboratorio del Sirai, unico ospedale del Sulcis Iglesiente preposto alla gestione delle emergenze e urgenze, era da 9 mesi privo del servizio: come evidenziato in una lettera da ben otto primari, ogni notte un dipendente Asl doveva fare in auto avanti e indietro da Carbonia a Iglesias (Cto) per consegnare gli esami ematici. Sessanta minuti da cui poteva dipendere la vita o la morte di un paziente. Una situazione che gli stessi primari nella lettera inviata alla dirigenza avevano evidenziato come “gravissima e pericolosissima per i rischi connessi”. Non sarà più così: nell’attesa che si definisca la riorganizzazione, un progetto sperimentale prevede che siano aperti di notte i laboratori analisi di entrambi gli ospedali, Sirai e Cto. Alla fine di ogni mese la dirigenza Asl 7 riceverà un report sul numero e tipologia delle prestazioni dei due centri. (a. s.)

