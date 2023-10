Sirai, la dialisi si può fare a casa 

Il reparto di Nefrologia del Sirai apre alla dialisi “fai-da-te”: i pazienti che lo desiderano (compatibilmente con le loro condizioni cliniche) potranno fare il trattamento a casa.

La lettera

La comunicazione dal reparto diretto da Katia Solinas a tutti i pazienti (l’ospedale Sirai ne conta una novantina). Da tempo il reparto applica protocolli innovativi come la dialisi notturna (dopo un lungo stop è stata riattivata di recente) e in parte anche la dialisi domiciliare che però, adesso, con il nullaosta della dirigenza Asl si è deciso di potenziare: «Per il trattamento emodialitico a domicilio – specifica il primario – ci rivolgiamo ai pazienti potenzialmente idonei».

Il macchinario

Il salto di qualità sta nel fatto che l’ospedale sarà in grado di offrire un infermiere del reparto che andrà ad effettuare l’attacco e lo stacco del paziente al macchinario e resterà a disposizione in reperibilità per tutto il trattamento. I pazienti dovranno indicare un parente o una qualsiasi persona di fiducia che, opportunamente formata (con un corso gratuito) sulle nozioni base dell’uso del macchinario, stia a casa assieme al degente. La Asl metterà a disposizione un apparecchio grande più o meno come una valigia.

I benefici

La dialisi a domicilio dura circa 8 ore (di norma tre volte alla settimana) e ha benefici innegabili tant’è che vari pazienti prediligono la seduta notturna in reparto perché il fisico reagisce meglio alla terapia lenta e rilassata rispetto a quella diurna concentrata in 4-5 ore.

«Questa opportunità concessa dal nostro reparto – commenta Giampiero Bindo, presidente dell’associazione nefropatici Apent, anch’egli da oltre 30 anni degente all’ospedale Sirai – conferma la svolta positiva che da mesi registriamo nella Dialisi di Carbonia: occorre capire che il trattamento dialitico accompagna la vita del paziente anche per più di quaranta anni, quindi c’è un legame con l’ospedale simile a un cordone ombelicale, ma avere la possibilità di trascorrere a casa quei momenti per molti pazienti potrebbe significare la possibilità di riassaporare un minimo di indipendenza e, soprattutto, per chi giunge dai comuni del basso Sulcis è un risparmio di tempo e anche di denaro non indifferente».

