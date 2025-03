Sirai, incrocio ad alto rischio 

Al bivio di Sirai gli incidenti fioccano, le proteste pure: affrontare questo pericoloso incrocio all’uscita e all’ingresso di Carbonia è una scommessa che tutti preferirebbero evitare. Come dimostrato dall’ennesimo incidente avvenuto tre sere fa, che ha coinvolto due auto (a bordo due bambini), provocato un ferito – per fortuna non grave – e un principio d’incendio. È accaduto nella località Sirai, all’incrocio che sulla Statale 126 rappresenta forse lo svincolo principale per Carbonia. Un punto nevralgico per chi proviene da Iglesias, Gonnesa e Portoscuso. Ma proprio questo incrocio venti anni fa rimase escluso dal massiccio piano di messa in sicurezza (in dotazione 12 milioni di euro) degli incroci a raso sulla Statale 126 nel segmento che da Gonnesa conduce oltre San Giovanni Suergiu.

Le rotonde

Tutti i crocevia, teatro di incidenti anche mortali, erano stati sistemati in prevalenza con rotonde oppure allargando la carreggiata e collocando semafori (Cortoghiana). Anche gli accessi alle frazioni minori (Medau Desogus) sono regolati da rotonde. Tutti tranne quello di Sirai, che pure era nel novero dei siti prescelti. Tanti anni fa i titolari di un esercizio commerciale che si affaccia nella sede dell’incrocio fecero causa, vincendola, contestando le dimensioni dell’infrastruttura. Il progetto non ha mai subito modifiche e si è perso nella notte dei tempi. «Col risultato – accusa Federico Rossi, residente nella zona – che si registrano una decina di incidenti o situazioni di rischio all’anno: chi attraversa la Statale ha la precedenza, chi deve immettersi talora si spazientisce di attendere molti minuti che il traffico diminuisca». Altro scenario è testimoniato da Angelo Selis, anch’egli residente: «Frequenti anche i tamponamenti delle auto che giungendo da nord vengono colpite da quelle che procedono dritte e che talvolta, per evitare lo scontro, invadono il piazzale del parcheggio». La vicenda (legata anche all’ultimo incidente) ha trovato sponda sui social e fra gli interventi c’è quello del consigliere comunale Pd Alberto Pili: «In futuro quell’ingresso dovrebbe essere chiuso: in dirittura d’arrivo il progetto da tre milioni per la costruzione del raccordo fra la rotonda di via del Minatore e la rotonda della Statale zona Pip: diverrà l’ingresso principale per l’ospedale e la zona nord». L’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu conferma che «il programma ha superato l’iter autorizzativo».

RIPRODUZIONE RISERVATA