Sirai, disagi e ambulanze in fila 

Ancora disagi al pronto soccorso del Sirai, con lunghe attese per i pazienti e per gli operatori del 118. Nella serata di venerdi 13 ambulanze sono rimaste ferme tra la camera calda e il retro del pronto soccorso. «Purtroppo sta diventando una normalità – fa sapere Pierpaolo Emmolo, presidente del Soccor –. Tredici ambulanze ferme significano avere un territorio completamente scoperto. I problemi sono sempre gli stessi: a risentirne, oltre ai pazienti, sono anche gli operatori del 118, costretti a restare fermi per ore senza poter intervenire perché privati delle barelle. Qualche giorno un’ambulanza è rimasta bloccata per 25 ore a causa della mancata restituzione della barella».

Le cooperative

«I problemi nascono da diversi fattori – spiega Marco Usai, responsabile delle cooperative operanti nel servizio 118 –: «La mancanza di barelle al pronto soccorso, ma anche la soppressione di alcuni reparti, come neurologia e traumatologia del Sirai, e soprattutto la carenza di personale sanitario. Speriamo che l’apertura dell’ospedale di Comunità a Santa Barbara possa contribuire a risolvere almeno in parte questo grave problema». «Alcune settimane fa – aggiungono Emmolo e Usai – abbiamo incontrato il direttore della Asl, che si è impegnato a trovare una soluzione per aumentare il numero di barelle al pronto soccorso».

L’azienda

«La gestione dei flussi nei pronto soccorso – fa sapere la Asl – rappresenta una criticità diffusa su tutto il territorio nazionale, legata anche al particolare contesto storico che stiamo attraversando. L’azienda si sta attivando per sviluppare politiche di gestione del paziente a livello territoriale, i cui effetti inizieranno a manifestarsi nel corso dell’anno. È stato pubblicato un bando per il reclutamento di medici per i pronto soccorso, aperto anche ai professionisti in pensione: le prime adesioni consentiranno di rafforzare l’organico. Si sta procedendo all’acquisto di barelle aggiuntive per migliorare la capacità di accoglienza e gestione dei pazienti. L’impegno è massimo, ma per affrontare il problema in modo strutturale sono necessari tempo, determinazione e continuità». La direzione comunica inoltre che domani per eseguire alcuni lavori sarà sospesa l’erogazione della corrente nel laboratorio analisi del Cto di Iglesias e nella sede del distretto di Carbonia San Ponziano. Saranno comunque garantite le attività urgenti grazie al laboratorio analisi del Sirai di Carbonia. Le attività riprenderanno regolarmente martedì 21.

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