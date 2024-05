Sir Claudio celebrato da tutta l’Italia 

Sir Claudio Ranieri, un nome, una certezza e una celebrazione garantita. Non solo dai tifosi del Cagliari per i quali è sempre più una divinità dell'Olimpo calcistico, ma da tutto il panorama sportivo nazionale e internazionale. Addetti ai lavori, tifosi vip, giornali sportivi e non solo, hanno vinto facile nel pubblicare i loro post dedicati alla salvezza del Cagliari guidato da Re Claudio. Like, visualizzazioni, commenti di ammirazione per il mago delle imprese. Così, un post Instagram della tv Dazn è stato capace di raccogliere 1900 commenti, la seguitissima pagina “Calciatori Brutti” è arrivata ad accumulare quasi 118mila like e tanti messaggi di congratulazioni e devozione per l'allenatore del Cagliari da ogni angolo d'Italia.

I complimenti

In esclusiva per L'Unione Sarda Alessandro Del Piero si congratula con lui: «Sorrido e sono felice per lui, ci si affeziona tanto a persone come Claudio, con cui hai lavorato, condividendo un periodo intenso di gioie e dolori. È sempre bello vederlo festeggiare in quel clima di euforia. La sua bravura e calma hanno avuto un effetto determinante durante tutto il campionato del Cagliari, soprattutto nei momenti più delicati. È un'altra bellissima storia quella che ha scritto domenica insieme alla squadra e alla società. Complimenti». Dal calcio al cinema, altra esclusiva, il grande regista e attore romano Carlo Verdone si rivolge direttamente a lui: «A te grande Claudio, caro amico e grande allenatore, persona perbene, distinta, dal quale bisognerebbe prendere sempre tanto esempio, un affettuoso grazie per il bel calcio, per la forza e la tenacia che hai avuto, da Carlo Verdone. Perché il Cagliari mi è simpatico e soprattutto mi è simpatico il suo allenatore. Caro Claudio un abbraccio forte e complimenti».

Il giornalista Rai Enrico Varriale commenta su X: «Ennesima impresa della straordinaria carriera di Claudio Ranieri, salva il Cagliari con una giornata di anticipo. A inizio stagione non era scontato e non era facile». La Gazzetta dello sport celebra il tecnico di Testaccio col titolo: «Ranieri l'ha fatto di nuovo: il Cagliari era ultimo a ottobre e ora si è salvato» con quasi 30mila like. Si sprecano le dediche delle più seguite pagine social da nord a sud, su tutte quella romanista “Amore e cuore giallorosso” che pubblica un video con Ranieri: «Anche se non riguarda la Roma, è impossibile non mettere questo video con la commozione del mister, complimenti Sir Ranieri, romano e romanista doc».

