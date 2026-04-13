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14 aprile 2026 alle 00:11

Siotto, riconferma dopo le dimissioni? 

Il sindaco: nessun contrasto in maggioranza. Su Pratosardo altri incontri 

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«Non c’è nessun contrasto. Ci siamo confrontati come sempre facciamo all’interno della maggioranza». Con queste parole il sindaco M5S, Emiliano Fenu, chiude il caso legato alla commissione consiliare Cultura esploso con le dimissioni della presidente ed esponente del suo partito, Paola Siotto. Lei aveva preso le distanze dalle politiche culturali del Comune che fanno capo all’assessora Pd, Natascia Demurtas.

Ripartenza

La commissione a questo punto potrebbe riprendere l’attività ma dovrà comunque eleggere una nuova guida. Le dimissioni della Siotto sono atto ufficiale, regolarmente protocollate. E dunque da lì si riparte. È possibile che i commissari scelgano ancora una volta lei alla presidenza, anche perché l’incarico assegnato a M5S rientra negli equilibri concordati con i partiti della coalizione. L’aria di distensione potrebbe portare alla sua riconferma. La maggioranza è blindata nel silenzio e lei, dopo le dimissioni, resta prudente.

Le commissioni

La commissione, ora senza guida, dovrà essere convocata dal presidente del Consiglio, Elia Carai, che potrebbe prendere la decisione una volta definiti gli incarichi anche negli altri organi consiliari. Passaggio necessario dopo l’uscita della consigliera Irene Melis dal Pd e l’approdo al gruppo misto aderendo a Sinistra futura. Varie caselle delle commissioni sono perciò in fase di ridefinizione. Nel frattempo, la maggioranza si confronta sul futuro di Pratosardo. Dopo l’incontro di venerdì con gli imprenditori sono previsti altri confronti anche perché, come spiega il sindaco, non è stata adottata ancora alcuna decisione.

Area industriale

«Stiamo elaborando i dati come fanno tutti i Comuni più grossi con situazioni simili, stiamo valutando i costi reali legati alla gestione dell’area industriale e le prospettive future», spiega Fenu, consapevole che gli operatori reclamano il passaggio del consorzio Zir al Comune e bocciano quello al Cip (Consorzio industriale provinciale). «L’area deve attrarre investitori, deve avere una struttura a sè stante e non può essere il Comune. Sulle altre ipotesi siamo aperti al dialogo, con la Regione e con gli imprenditori», sottolinea Fenu che rassicura: «Insieme agli operatori approfondiamo le soluzioni migliori».

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