Siotto, con gli studenti nel liceo occupato 

Un gruppo di giovani presidia il cancello principale: registrano gli ingressi e le uscite, si entra solo con il documento d’identità. Niente estranei. Per vivere la protesta bisogna arrivare nel cortile di via Rovereto. Ragazzi e ragazze sono quasi tutti lì. C’è chi gioca a pallavolo, chi a calcetto o a basket. «Il cortile è grande, c’è spazio per tutti gli sport, d’altronde caldo o freddo noi siamo abituati a fare educazione fisica all’aperto», affermano i rappresentanti Niccolò Dessì, Margherita Mereu, Fabio Argiolas e Federico Zanda.

Sono le 14 di venerdì pomeriggio, è il penultimo giorno dell’occupazione al liceo classico Siotto. In viale Trento c’è fermento. Dai cancelli alcuni studenti escono con il Rocci tra le braccia, sono i pochi che hanno fatto regolarmente lezione. Altri, invece, ne approfittano per tornare a casa a fare una doccia. Altri ancora rientrano con panini e bibite e raggiungono i compagni che da mercoledì vivono, giorno e notte, nella scuola per rivendicare il loro diritto allo studio in sicurezza. «Non contro la scuola, ma per la scuola», è il loro motto.

Il presidio

E uno dei motivi della protesta è proprio la mancanza di una palestra dove svolgere regolarmente le lezioni di educazione fisica. O meglio c’è, ma è inagibile. Dalla porta a vetri che dà sull’esterno si vede una rete da pallavolo che resiste tra banchi, sedie e tavoli che non appartengono alla scuola, ma ne occupano una sala.

Le rivendicazioni

«Oltre a importanti infiltrazioni in molte ali dell’istituto, in mancanza di una palestra, siamo anche limitati nel poter svolgere la nostra ora di educazione fisica, ma allo stesso modo lo sono i nostri insegnanti che non hanno gli spazi adeguati. I ragazzi del biennio non l’hanno neanche mai vista», precisa Niccolò Dessì.

Un collaboratore scolastico lascia i bidoni per la raccolta differenziata vicino al cancello, mentre due ragazze di terza liceo, munite di guanti e sacchi trasparenti, ripuliscono il cortile da carta, plastica e cicche di sigaretta. «A turno lo facciamo tutti, è uno dei punti fondamentali: pulire tutti gli spazi esterni ed interni, che utilizziamo», dice Federico Zanda.

«Il nostro vuole essere un inno alla libertà e alla Costituzione italiana. Il Siotto è stato preso di mira perché la nostra è una scuola inclusiva e, da sempre, dichiaratamente antifascista», aggiunge con orgoglio Margherita Mereu. E questo spirito si legge e si intuisce anche dai cartelloni che alcune studentesse stanno preparando proprio durante le ore di autogestione.

Le attività

All’interno dell’edificio sono state allestite delle aule studio: qualcuno si prepara per il Test di medicina. Nell’androne, invece, ci sono i giochi da tavolo e di ruolo. «Non si fuma all’interno», è un’altra ferrea regola data dai rappresentanti. A metà pomeriggio sono loro a organizzare un dibattito sulla libertà d’espressione.

«Dobbiamo tutti prendere consapevolezza di ciò che siamo e vogliamo essere. Fino alla settimana scorsa tanti di noi erano dei perfetti estranei, ora, invece, insieme ci battiamo uniti per un diritto. Abbiamo anche il dovere di tracciare una strada per chi verrà dopo di noi», dice Fabio Argiolas.

All’imbrunire i controlli diventano più severi. Le aule sono tutte chiuse. Ragazze e ragazzi si organizzano con sacchi a pelo, cuscini e coperte negli androni. I bagni sono tenuti puliti. «Noi dormiamo a turno nel gabbiotto della bidelleria, così possiamo controllare tutto grazie alla videosorveglianza», assicurano i rappresentanti.

È venerdì sera, al Siotto ci sono una cinquantina di studenti. Organizzano una pizzata. La musica va avanti fino alle 22, quando decidono di abbassare le luci e chiudere le porte per non attirare estranei nella scuola. È l’ultima notte di un’occupazione fuori stagione: «La nostra è una richiesta disperata, speriamo di essere ascoltati, ma siamo contenti di quanto abbiamo fatto».

