«Sinwar è morto, ma non abbiamo finito» 

Tel Aviv. Il responsabile del peggiore massacro di ebrei dai tempi della Shoah è morto. La caccia è durata un anno e dieci giorni, poca cosa in confronto ai dieci anni impiegati dagli Usa per vendicarsi di Osama Bin Laden. Il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato ucciso mercoledì, non con un’operazione speciale mirata ad eliminarlo ma durante uno scontro a fuoco quasi casuale con i soldati della brigata 828 dell’Idf, mentre si trovava al piano terra di un edificio nel sud di Gaza, a Rafah. Il palazzo è stato colpito anche da un tank, che ne ha provocato un crollo parziale. Quando i militari sono entrati nell’edificio, dopo aver bonificato l’area dalle granate e aver rimosso le macerie, si sono resi conto che uno dei terroristi morti «assomigliava molto» a Sinwar. Nel primo pomeriggio di ieri sui social diversi account hanno cominciato a postare le crude immagini del «macellaio di Khan Younis» coperto di polvere, con il cranio fracassato, ma il volto abbastanza integro da poter essere riconosciuto anche a occhio nudo. Non era il falso allarme dei giorni scorsi o dei mesi passati.

Le prove

La prima conferma è arrivata dal test dell’arcata dentale. Poi le altre, poiché Sinwar è stato detenuto per 22 anni in Israele e nella sua scheda c’erano il Dna, le impronte digitali, il gruppo sanguigno. In serata è arrivato il discorso ufficiale del primo ministro. «Cittadini di Israele, vi dico che Yahya Sinwar è morto. Il responsabile del massacro più grande del popolo ebraico dalla Shoah, l’arciterrorista che ha ucciso migliaia di israeliani e rapito centinaia di cittadini è stato ucciso dai nostri eroici soldati. Il conto è stato pagato», ha annunciato al Paese Benyamin Netanyahu. Che poi si è appellato ai terroristi della Striscia affinché si arrendano e rilascino gli ostaggi, in cambio avranno salva la vita. Rivolto ai civili di Gaza, Netanyahu ha affermato che questo è «l’inizio del giorno dopo Hamas. È l’opportunità per Gaza di liberarsi dalla tirannia». Ma ha avvertito: «Oggi il male ha subito un grave colpo, ma la nostra missione non è ancora finita», ha detto, senza mai nominare direttamente l’Iran.

La dinamica

I soldati che hanno eliminato Sinwar fanno parte della scuola del personale militare, mai avrebbero potuto immaginare di entrare nella storia, per caso. L’operazione a Tel Sultan infatti, stando alla prime ricostruzioni, non aveva come obiettivo il capo del gruppo islamista ma gruppi di terroristi dell’area. La sicurezza israeliana sapeva da mesi che Sinwar si nascondeva nel quartiere Tel Sultan di Rafah, ma riteneva che restasse nei tunnel per la maggior parte del tempo. Così come aveva appurato che i sei giovani ostaggi giustiziati alla fine di agosto e trovati dall’Idf in un tunnel difficilissimo da raggiungere facevano da scudi umani proprio a lui. Nell’edificio dove è stato ucciso Sinwar, insieme con altri due membri di Hamas, sono stati trovati armi e molto denaro. Il giubbotto di Sinwar era zeppo di granate, non esplose perché è stato colpito alla testa e non al torace. Dopo che gli Usa sono stati informati ufficialmente dell’eliminazione del capo di Hamas, il segretario di Stato Antony Blinken ha avuto una telefonata con il primo ministro del Qatar al-Thani per discutere «degli ultimi sviluppi nella Striscia». Il contenuto dettagliato del colloquio non è stato diffuso, tuttavia una ripresa immediata dei negoziati per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi sembra il lavoro più urgente da rimettere in moto per le cancellerie internazionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA