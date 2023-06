Sintonia tra Tajani e Blinken, ma c’è il nodo Tunisia 

WASHINGTON. «Tra Italia e Stati Uniti c'è una visione comune». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, da Washington, ha segnato un'ulteriore tappa nel rafforzamento della partnership «con il nostro principale alleato». Preparando il terreno per la visita di Giorgia Meloni per incontrare Joe Biden, a luglio.

Il segretario di Stato Antony Blinken ha riconosciuto la «forte leadership» della premier sull'Ucraina e l'impegno del governo per la pace e la stabilità in Africa, mentre il titolare della Farnesina ha parlato di «solidarietà strategica» nei principali temi dell'agenda internazionale. Sono rimaste invece le distanze sul complicato dossier tunisino. Gli americani insistono sulle riforme in cambio del maxi-prestito dell'Fmi, mentre Roma continua a chiedere una soluzione all'insegna del «pragmatismo». Prima tranche subito, e poi il resto a riforme attuate.

Il programma della missione di Tajani è stato stravolto dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi, che ha raggiunto la delegazione in piena notte.

Guardando alle crisi attuali, la sintonia è totale per l’Ucraina, con Tajani che ha ribadito la necessità di «una pace che rispetti il diritto internazionale e la libertà di un popolo vittima di un'invasione». E Blinken che ha ringraziato gli italiani «per il lavoro che facciamo insieme» nella guerra di aggressione russa, e non soltanto: in Africa, nell'Indo-pacifico, nelle sfide cruciali come la lotta al cambiamento climatico. Roma conta su Washington anche per un dossier particolarmente critico, quello della Tunisia, il principale snodo migratorio verso l'Europa sull'orlo del default.

