Sintomi sfumati per le autoimmuni 

Come riconoscere le epatiti autoimmuni?

Le epatiti autoimmuni sono secondarie ad una disregolazione del sistema immunitario deputato a difendere l’organismo da agenti esterni. Si manifestano ad ogni età e sono più frequenti nelle donne. I sintomi sono spesso assenti o sfumati (stanchezza, malessere); in questi casi, la diagnosi è secondaria al riscontro occasionale, agli esami del sangue, di un aumento delle transaminasi, con la presenza di Anticorpi Antinucleo ed incremento delle gammaglobuline. L’esordio può essere acuto, la terapia è l’immunosoppressione con percentuali di successo alte ma bisogna fare regolari controlli ambulatoriali. Se non curata la malattia evolve in cirrosi.