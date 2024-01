Sintomi influenzali ma di solito non gravi 

Quali sono i sintomi del VRS?

Il virus respiratorio causa sintomi simil-influenzali, in genere lievi. La guarigione si verifica in una settimana. Può determinare, raramente, un quadro più grave nei neonati (bronchioliti), negli anziani e nei pazienti con comorbidità (polmoniti). I sintomi, che compaiono da due ad otto giorni dopo l’infezione, sono febbre, tosse, starnuti, rinorrea. Il contagio è interumano con particelle rilasciate nell’aria da una persona infetta quando parla, tossisce o starnutisce. Le misure di prevenzione sono la vaccinazione, evitare contatti con malati, lavare le mani frequentemente, evitare di toccare con mani contaminate occhi, naso e bocca. La terapia è sintomatica; gli antibiotici solo per le complicanze.