Sintomi aspecifici e rischio complicanze 

Cos’è l’influenza aviaria?

L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia virale sostenuta da virus tipo AH5N1. La malattia è attenzionata dall'OMS a causa della potenziale letalità del suo decorso, ma fortunatamente la trasmissione all'uomo è ancora un evento assai raro. L’epidemiologia attuale mostra focolai in Asia, Europa e Africa. In Italia i casi sono localizzati per lo più in Veneto e Lombardia e ad oggi non sono riportati casi umani. I sintomi sono aspecifici e includono congiuntivite, febbre, tosse, mal di gola e dolori muscolari. Possono manifestarsi sintomi gastrointestinali. Le complicanze comprendono polmonite e insufficienza respiratoria, fino alla sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS)