Sinodo, su donne e Lgbt la Chiesa congela ogni decisione  

Il Sinodo dei vescovi si prepara al countdown: a partire da domani ci sarà l'ultima settimana di lavoro dedicata principalmente alla stesura dei documenti che si annunciano comunque privi di novità sulle tante questioni aperte che dividono la Chiesa.

Sulle questioni scottanti è intervenuto monsignor Gintaras Grušas, presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee. «Il tema sul quale siamo uniti è quello della sinodalità (ovvero il camminare insime come Popolo di Dio, ndr)», ha ricordato, ricordando che su alcune questioni specifiche, dalle donne nella Chiesa alla pastorale Lgbt, «non credo che questo succederà prima del 2024 e non sono neanche sicuro che succederà nel 2024».

Il contenuto delle discussioni è rimasto abbastanza 'top secret' per volere dello stesso Papa Francesco. Ma quello che trapela è che la divergenza delle posizioni non è stata colmata in queste settimane. «D'altronde era impossibile immaginare che in un mese potesse avvenire questo», commenta un altro padre sinodale, l'arcivescovo di Vienna, il cardinale Cristoph Schonborn. Per la prima volta al Sinodo c'è una importante partecipazione di donne e per la prima volta molte di loro hanno diritto al voto.

Tra le questioni che agitano la Chiesa c'è il diaconato femminile, la possibilità di sposarsi per i sacerdoti, la pastorale per le persone Lgbt. Su quest'ultimo fronte, il vescovo di Riga (Lettonia), mons. Zbigņevs Stankevičs, afferma che le benedizioni gay sono «un grande problema perché questo è vivere nel peccato», dall'altra parte c'è il gesuita padre James Martin, paladino della pastorale per i gay, che ha parlato della sua esperienza in Usa, dentro e fuori il Sinodo, per esempio in un incontro con tutti gli ambasciatori europei presso la Santa Sede.

