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Ballao.
10 aprile 2026 alle 00:28

Sino al mese di ottobre garantita l’acqua per i campi 

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Una buona notizia per il territorio di Ballao e per chi lavora in campagna. Il Consorzio di Bonifica ha pubblicato un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di agricoltori, allevatori, proprietari, affittuari e conduttori dei terreni del distretto irriguo di Ballao. L’obiettivo è chiaro: capire quanti sono interessati a utilizzare la risorsa idrica una volta messa in funzione la rete.

Il passaggio arriva mentre il Consorzio è vicino ad acquisire l’infrastruttura irrigua già esistente nella zona e sta portando avanti le verifiche tecniche necessarie per far partire il servizio. In più, grazie alle piogge abbondanti, per questa stagione c’è la possibilità di alimentare il distretto e usare l’acqua sino al 31 ottobre. L’iniziativa punta a dare un’accelerazione concreta all’agricoltura e alla zootecnia locali, offrendo finalmente uno strumento importante a chi opera nel territorio.

Per presentare la manifestazione di interesse, i documenti dovranno essere compilati in ogni loro parte, firmati e corredati degli allegati richiesti. La domanda potrà essere inviata via e-mail, in formato Pdf, all’indirizzo cbsm@cbsm.it, oppure spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In alternativa, sarà possibile consegnarla a mano nella sede del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, in località Endrigiana a Villaputzu, il martedì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 16:30. Per facilitare i cittadini di Ballao, in questa fase iniziale la documentazione potrà essere consegnata anche all’ufficio Protocollo del Comune. (s. m.)

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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