Sino al mese di ottobre garantita l’acqua per i campi 

Una buona notizia per il territorio di Ballao e per chi lavora in campagna. Il Consorzio di Bonifica ha pubblicato un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di agricoltori, allevatori, proprietari, affittuari e conduttori dei terreni del distretto irriguo di Ballao. L’obiettivo è chiaro: capire quanti sono interessati a utilizzare la risorsa idrica una volta messa in funzione la rete.

Il passaggio arriva mentre il Consorzio è vicino ad acquisire l’infrastruttura irrigua già esistente nella zona e sta portando avanti le verifiche tecniche necessarie per far partire il servizio. In più, grazie alle piogge abbondanti, per questa stagione c’è la possibilità di alimentare il distretto e usare l’acqua sino al 31 ottobre. L’iniziativa punta a dare un’accelerazione concreta all’agricoltura e alla zootecnia locali, offrendo finalmente uno strumento importante a chi opera nel territorio.

Per presentare la manifestazione di interesse, i documenti dovranno essere compilati in ogni loro parte, firmati e corredati degli allegati richiesti. La domanda potrà essere inviata via e-mail, in formato Pdf, all’indirizzo cbsm@cbsm.it, oppure spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In alternativa, sarà possibile consegnarla a mano nella sede del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, in località Endrigiana a Villaputzu, il martedì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 16:30. Per facilitare i cittadini di Ballao, in questa fase iniziale la documentazione potrà essere consegnata anche all’ufficio Protocollo del Comune. (s. m.)

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