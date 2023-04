«Sino ai lager sui treni dei deportati» 

Una domanda ricorrente? «Molto spesso mi viene chiesto se ho timore che quest'esperienza non possa attecchire nella mente di qualche partecipante: io rispondo sempre che non importa, noi forniamo gli strumenti a più di sessanta persone e se anche solo uno di loro dovesse avere il coraggio di cambiare la propria vita, di fare un gesto d'amore verso il prossimo, questo mi renderebbe orgogliosa. Sembrerò una sognatrice, ma penso che anche un piccolo gesto possa innescare una reazione a catena in tutto il mondo».

Il motto è “Il coraggio di scegliere”. «Sì e caratterizza tutto il viaggio. Io ho fatto questa esperienza per la prima volta all'età di diciotto anni; successivamente sono diventata tutor. Oggi il mio più grande orgoglio è notare come i giovani che accompagno tornano alla vita di tutti i giorni con la voglia di cambiare il mondo e di trasmettere amore. L'obiettivo per il futuro è dare e avere soprattutto il coraggio di combattere per il prossimo».

«Questo progetto, in collaborazione con Arci e Deina, consiste nel diffondere una cittadinanza attiva facendo memoria: la storia non è solo passata, ma presente e futuro. Inizialmente formiamo i giovani su ciò che andranno a visitare, ma il fulcro sta nel viaggio a Cracovia tra i luoghi della Shoah e nei campi di Auschwitz e Birkenau. Il percorso è rievocativo: dalla Sardegna arriviamo al Brennero e raggiungiamo la Polonia in treno, come facevano i deportati. Al rientro dall'esperienza, i giovani restituiscono qualcosa alla loro comunità mostrando video e foto».

Preservare la memoria storica dell'Olocausto e sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza di combattere ogni forma di discriminazione e odio razziale: questa è la battaglia che la ventiduenne Eleonora Silanos porta avanti con l'associazione socioculturale “Memoratu”. Da quatto anni porta studenti in visita ai lager nazisti, percorrendo parte del tragitto sui mezzi utilizzati per deportare ebrei, prigionieri politici e dissidenti del rgime di Hitler.

Promemoria Auschwitz?

Il motto è “Il coraggio di scegliere”.

Una domanda ricorrente?

Come un grande abbraccio.

«Ogni esperienza è diversa, le reazioni dei gruppi sono sempre differenti e pazzesche di fronte alla tragedia. Non si può spiegare ciò che si prova ad entrare in un campo di sterminio; ciò che è comune è il senso di desolazione che ci assale. Quest'anno c'è stato un gesto che ha sciolto gli animi: in risposta a questo sentimento negativo, di fronte a un orrore del passato, i ragazzi si sono chiusi in un unico abbraccio fortissimo, in cui tutti si sono sentiti amati in uno spazio senza pregiudizi. In quel momento ho realizzato la speranza che vedo ancora nel mondo, sono tornata a credere che c'è ancora un futuro in questa società».

Michele Porcu

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata