«Sino agli anni ’90 tiktoker  poteva essere una muffa» 

Quanto pesano le parole? «Possono essere finestre oppure muri, possono aprire dei mondi o tenerci prigionieri». Che siano parole di conforto, o capaci di colpire fino infondo, hanno sempre affascinato Annagaia Marchioro, l’attrice e comica padovana, conosciuta dal grande pubblico per la partecipazione a tante trasmissioni televisive e seguitissima sui social per i racconti di Gina Francon, la portinaia di Palazzo Chigi e i consigli di Suor Forcades. Così potenti, «in modo quasi erotico», da portarla a scriverci uno spettacolo. “#Pourparler” (produzione Brugole&co) scritto – insieme con Giovanna Donini e Gabriele Scotti – e interpretato dalla stessa Marchioro, propone una riflessione semiseria sul linguaggio. Tra grammatica e sociologia, arte e politica, lessico familiare e slangs metropolitani, la piece brillante e coinvolgente, pensata in chiave di stand-up comedy con inserti video, testimonianze e interviste di personaggi stravaganti, ha girato l’Isola da Olbia a Macomer, da Sanluri a Oristano.

È stata felice di aver portare “#Pourparler” in Sardegna?

«Amo follemente questa terra e se non ci vengo almeno una volta all’anno non sono felice. La Sardegna e i sardi hanno qualcosa di magico, ma poi quanto è bello poter andare al Poetto a gennaio? Per mia fortuna il lavoro mi ha portata qui di frequente, sono stata un mese a Ittiri, ho lavorato a Cagliari con Bam teatro e con il Teatro dei ciliegi. Ho anche lavorato con Susanna Mameli e interpretato “S’Accabadora”, ruolo che ho amato e che mi ha fatto trascorrere un mese a imparare l’accento sardo».

Com’è nato “#Pourparler”?

«L’idea è nata durante la pandemia, un periodo in cui, a parer mio, le parole venivano usate particolarmente male. A casa ho iniziato a leggere tanto e mi sono interessata al linguaggio. Ho voluto creare uno spettacolo che fosse un viaggio comico all’interno delle parole e delle loro etimologie. E ho deciso di creare una stand-up comedy in stile americano, diverto il pubblico parlando anche di cose scomode. Racconto della vita e del mondo, ma ci metto dentro le mie esperienze personali e le adatto al contesto e al periodo in cui mi esibisco. Ci ho inserito tanto della mia maternità, ad esempio. Ho una bambina di due anni che è nata insieme a questo progetto e mi ha dato tantissimi spunti. Ci ho messo dentro anche le mie “sfighe amorose”, anzi se qualcuno pensa di essere sfortunato in quel senso, può venire allo spettacolo e rincuorarsi, io sono messa sicuramente peggio».

Quali sono i temi principali dello spettacolo?

«Parlo delle parole dell’universo queer, Lgbtq+ (“compra una vocale, sembra un djset”), parlo di come è sgrammaticato l’odio in rete, di come io ho dovuto definirmi e ridefinirmi come madre, di quali parole usiamo nell’amore, delle parole degli anziani, tramite uno scambio di racconti tra me e mia nonna. Parlo degli inglesismi entrati nel nostro lessico quotidiano ma che fino agli anni ’90 potevano sembrare malattie, parole senza passato, come tiktoker o youtuber o influencer, che potrebbero sembrare funghi, oppure muffe, o ancora scherzi di un poeta».

