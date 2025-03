Sinnos e sonos Argia a scuola  

Proseguono gli eventi all’Itc Maxia di Aritzo dove, dopo quattro spettacoli teatrali è atteso per sabato 15 il concerto del gruppo etnico “Argia” in collaborazione fra Comune, Associazioni Sinnos e Sonnos e Attori per Caso (ore 18,30).Per la band, formata da Enrico Frongia, Alberto Balia e Massimo Perra, un’attesa tappa barbaricina, che fa seguito all’intenso programma invernale messo in campo da amministrazione e associazioni. «Abbiamo pensato ad una serie di eventi che potesse animare il nostro paese - dice il sindaco Paolo Fontana - e tutto prosegue al meglio grazie alla collaborazione con associazioni e scuola, che sta mettendo a disposizione l’auditorium». Spiega Lisa Calledda di Sinnos e Sonos: «Un appuntamento che valorizza l’offerta culturale del nostro paese attraverso contenuti originali». (g.i.o.)

