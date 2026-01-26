Sinner+Musetti: è Grand’Italia 

MELBOURNE. Durante i tornei dello Slam arriva quel momento che trasforma l'ordinario in straordinario, in cui le vittorie iniziano a pesare, perché oltre il risultato in sé c'è una storia che si sta scrivendo: il tennis italiano l'ha fatto ancora una volta, segnando un confine tra ciò che si pensava possibile e ciò che diventa abituale. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono ai quarti di finale dell'Australian Open, battendo rispettivamente Luciano Darderi 6-1 6-3 7-6, nel derby di giornata, e l'americano Taylor Fritz, superato 6-2 7-5 6-4 e annichilito dai ricami del carrarino. È la quinta volta consecutiva che due italiani raggiungono i quarti di finale di uno Slam, per tre volte i protagonisti sono stati loro due. La fotografia di un movimento capace di rigenerarsi e sostenersi, capitanato da una coppia di giocatori così diversi ma così simili nella voglia incessante di migliorarsi. Sinner continua a camminare sul cemento australiano come se fosse una seconda casa. Il derby con Darderi è una di quelle vittorie che raccontano la solidità del campione. Il numero due del mondo impone il suo ritmo, spegne l'entusiasmo dell'avversario e governa il match anche quando, nel terzo set, l'italo-argentino prova a uscire dai binari.

Record e miglioramenti

Con questo successo, Sinner raggiunge le 18 vittorie consecutive a Melbourne, quinta miglior serie dell'era Open, al pari di Jim Courier. «Non è che le partite si vincono sempre in due set», spiega Sinner con la consueta lucidità. «Anche se sei avanti, le cose possono cambiare in un attimo. Io ero abbastanza tranquillo, poi lui nel terzo set ha iniziato a servire molto meglio e a giocare più aggressivo». Il servizio è uno dei temi centrali del match: 19 ace, record personale in un match dello Slam. «Non è un colpo dove mi sento ancora al 100%», ammette. «Non è magia che da una partita all'altra cominci a servire meglio. Stiamo lavorando tanto, soprattutto sulla seconda, perché lì c'è ancora margine».

Bravo Luciano

Da sottolineare il torneo di Darderi, per la prima volta al quarto turno di uno Slam. Dopo due set dominati dal numero due del mondo, il classe 2002 trova una chiave diversa per restare in partita, cambiando atteggiamento e accettando il rischio. «I primi due set non l'ho vista, poi ho capito come giocare e nel terzo set me la sono giocata fino alla fine», racconta Darderi. I numeri completano il quadro: Sinner diventa il terzo giocatore più giovane dell'era Open a raggiungere i quarti di finale in nove Slam consecutivi, dietro soltanto a Pete Sampras e Novak Djokovic. Al prossimo turno affronterà Ben Shelton, che ha battuto in serata 3-6, 6-4, 6-3, 6-4 Casper Ruud. Precedenti 8-1 per Sinner, con una striscia di 8 vittorie e 19 set consecutivi; tra queste la semifinale dello scorso anno, proprio qui a Melbourne, che ha visto la vittoria di Sinner per 7-6, 6-2, 6-2.

Prova di maturità

Accanto alla continuità di Sinner, prende forma la maturità di Musetti, protagonista di una delle sue prestazioni più complete contro Fritz. Il carrarino vince senza mai perdere il servizio e raggiunge per la prima volta i quarti a Melbourne: il salto di qualità è evidente. «Sto servendo meglio e questo mi aiuta molto», spiega nel post match. «poi riesco a usare tutto il resto del mio gioco: le rotazioni, il rovescio slice , i cambi di ritmo». Musetti diventa il terzo giocatore nato dopo il 2000, dopo Sinner e Carlos Alcaraz, a raggiungere almeno i quarti in tutti gli Slam. A Fritz concede appena due palle break, chiudendo con 13 ace e dominando i momenti chiave con lucidità e coraggio. Ma è soprattutto l'aspetto mentale a colpire. «Nei momenti difficili sono rimasto calmo» sottolinea. «Sapevo che dovevo continuare a mischiare le carte, senza dare riferimenti». Il game finale, chiuso con una serie di drop shot , è la firma di un giocatore che oggi non rinnega il proprio talento, ma lo governa. Ora l'asticella si alza ulteriormente: ai quarti c'è Novak Djokovic (che ha approfittato del ritiro di Mensik), affrontato dieci volte e battuto una sola. «So che sarà durissima», ammette Musetti, «ma credo di essere un giocatore diverso».

RIPRODUZIONE RISERVATA