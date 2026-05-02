Sinner-Zverev, atto IV a Madrid con titolo in palio 

Madrid. A las cinco de la tarde . Non è una plaza de toros la Caja Magica di Madrid, ma sarà quella dei toreri l’ora cruciale per decidere il vincitore del Masters 1000, tra due vecchi nemici: Jannik Sinner e Alexander “Sascha” Zverev si ritrovano per la quarta volta quest’anno (quattordicesima complessiva, 9-4 il conto per l’azzurro che non perde dagli Us Open 2023), la seconda su terra, tre settimane dopo la semifinale di Montecarlo.

I record

Venerdì, battendo il francese Arthur Fils in semifinale per 6-2, 7-5, Jannik Sinner ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni, è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i nove Masters 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario, nel 1990. Prima di lui erano riusciti a completare l'en plein Roger Federer a 30 anni, Rafa Nadal a 27 anni e Novak Djokovic a 25. Il serbo, che ha giocato più finali di tutti nei Masters 1000, è anche l'unico ad averli vinti tutti almeno una volta. A Sinner per emularlo restano da vincere solo Madrid e Roma. Sinner è anche il terzo giocatore capace di raggiungere la finale in cinque Masters 1000 consecutivi, categoria nella quale ha infilato 26 successi consecutivi. Ha iniziato la serie l'anno scorso a Parigi, completando poi il Sunshine Double (Indian Wells e Miami) quest’anno senza perdere nemmeno un set come nessuno aveva mai fatto prima. Infine ha vinto il primo titolo in carriera a Montecarlo in finale su Carlos Alcaraz. Oggi giocherà la sua prima finale al Mutua Madrid Open. La serie record di finali consecutive in questa categoria di tornei spetta a Novak Djokovic, che he ha giocate sette di fila tra gli Internazionali BNL d'Italia 2015 e Miami 2016. Se dovesse vincere il titolo, Sinner sarebbe il primo a conquistare cinque titoli consecutivi nei Masters 1000. Di fronte avrà il tedesco (6-2, 7-5 al belga Alexander Blockx) che nella capitale spagnola ha trionfato nel 2018 e (contro Berrettini) 2021, perdendo da Alcaraz in fiale nel 2022.

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