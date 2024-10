Sinner vuole un’altra finale 

Alle dieci e mezza con Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo, al Masters 1000 di Shangai, per un posto in finale trova il ceco Tomas Machac, 23 anni, numero 33 del ranking Atp, capace di eliminare Carlo Alcaraz con una partita pazzesca ai quarti.

Nella’altra semifinale, Taylor Fritz affronta intorno alle ore 13 ora italiana Novak Djokovic. Mentre Nole ha superato in tre set il 19enne ceco Jakub Mensik, numero 65 al mondo, Fritz – finalista agli Us Open contro Sinner e numero 7 del ranking Atp – ha superato in scioltezza il belga David Goffin (66), in due set, 6-3, 6-4.

Sinner c’è

Un percorso, quello di Sinner, non certo privo di ostacoli. Da Etcheverry – che gli ha portato via un set – a Shelton, annientato anche e soprattutto sotto il profilo mentale, e con una condizione strepitosa, a Medvedev, travolto (6-1) in poco più di venti minuti nel primo set e poi domato nel secondo quando il russo ha provato a tornare in partita. Nonostante la grande pressione per la vicenda del doping, dopo l’appello della Wada alla sentenza di assoluzione e quindi con un nuovo procedimento da affrontare, Sinner è sembrato decisamente in sintonia con il momento agonistico, asfaltando tutti gli avversari.

Paolini a casa

Mentre Jasmine Paolini non è riuscita a superare i quarti di finale dello Wuhan Open, torneo Wta 1000. La numero 6 del mondo è stata battuta in tre set dalla cinese Qinwen Zheng, numero 7. Paolini ha perso il primo set 6-2, ha vinto il secondo 3-6 e ceduto con lo stesso punteggio nel terzo e decisivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA