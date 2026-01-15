Sinner vuole riprendersi il numero 1 

Uno degli obiettivi della stagione di Jannik Sinner è «tornare numero 1, ma non sarà facile. Mi metterò in gioco», a cominciare dagli Australian Open dove il tennista italiano difende il titolo e dove andrà in scena da domenica una nuova puntata della saga con il numero 1 Carlos Alcaraz, rivalità definita da Roger Federer «formidabile».

La difesa dello slam di Melbourne per Sinner inizierà contro Hugo Gaston. È questo l’esito del sorteggio del primo Slam dell'anno, che vedeva l'azzurro testa di serie numero 2. Un cammino che nasconde qualche insidia per Sinner che al terzo turno potrebbe incrociare Joao Fonseca, nei quarti uno tra Shelton e Ruud e in semifinale uno tra Djokovic e Musetti e, solo in finale Alcaraz. Musetti, che all'esordio sfiderà il belga Collignon, è inserito nella parte bassa del tabellone, nel quarto di Djokovic. Anche per lui un potenziale cammino insidioso già dal secondo turno, con il possibile derby contro Lorenzo Sonego (che esordirà con lo spagnolo Taberner). Dal suo lato anche Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz.

Sarà un primo turno spettacolare, invece, per Matteo Berrettini che comincia contro il numero 6 del seeding e padrone di casa Alex De Minaur. Il romano è nel primo quarto di tabellone, quello di Alcaraz che all'esordio troverà l'australiano Walton. Il tabellone dello spagnolo appare, sulla carta, forse un tantino più complicato. In semifinale potrebbe trovare la testa di serie numero 3, Alexander Zverev, nel remake del quarto di finale del 2024 (vinto dal tedesco), ma dalla sua parte ci sono anche Daniil Medvedev e Felix Auger Aliassime, con il canadese, testa di serie numero 7, forse in questo momento più insidioso e favorito per una eventuale semifinale rispetto a Zverev.

Gli azzurri

In totale sono dieci gli azzurri in tabellone: gli altri primi turni sono Cobolli-Fery, Darderi-Garin, Arnaldi-Rublev, Bellucci-Ruud, Nardi-Wu e Maestrelli-Atmane. Al femminile riflettori puntati su Jasmine Paolini che inizierà il suo cammino contro la bielorussa Sasnovich, proveniente dalle qualificazioni. La toscana, testa di serie numero 7 del tabellone, è stata inserita nella parte alta e potrebbe incrociare la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka nei quarti di finale. Le altre teste di serie nel lato di Paolini sono l'americana Iva Jovic (potenziale rivale al 3° turno), l'ucraina Marta Kostyuk e la russa Ekaterina Alexandrova (che potrebbe incrociare negli ottavi). Elisabetta Cocciaretto, invece, debutterà contro l'austriaca Julia Grabher: per lei potenziale terzo turno contro Iga Swiatek.

Jannik c’è

Intanto Sinner continua la preparazione in vista dell'esordio agli Australian Open, avendo ben chiaro che uno degli obiettivi della stagione è «tornare numero 1, ma non sarà facile. Mi metterò in gioco». L'altoatesino ha sottolineato che la preparazione invernale «è ottima» e che la rivalità con Alcaraz «mi motiva». Lo spagnolo allo slam australiano ha tanto da guadagnare in termini di punteggio e potrà dunque aggiungerne fino a 1600 punti mentre Sinner potrà al massimo mantenere gli attuali 11.500. «Qui contro Carlos posso giocare solo in finale. La nostra rivalità mi motiva, è bello esserne parte», ha spiegato l'azzurro, «so di essermi allenato molto bene. La preparazione invernale è stata ottima. Fisicamente mi sento bene. All'inizio della stagione si parte con qualche dubbio, ed è normale, ma allo stesso tempo c'è anche molta fiducia grazie ai risultati che ho ottenuto in passato», ha spiegato. E al sorteggio è tornato anche sul rapporto consolidato con Darren Cahill: «Abbiamo avuto una bella chiacchierata alla fine dell'anno e abbiamo deciso di proseguire insieme almeno per un'altra stagione. Con lui mi sento al sicuro nel mio angolo, non solo io ma tutto il resto del team. E poi giocare in Australia con un membro del team australiano è qualcosa di molto buono e ovviamente cercheremo di fare il massimo». Insomma con Cahill al fianco per raggiungere nuovi traguardi, a partire dalla conferma a Melbourne.

RIPRODUZIONE RISERVATA