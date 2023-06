Sinner vs Sonego, è derby ad Halle 

Un debutto vincente (non semplice) e l’occasione di ritrovarsi uno contro l’altro negli ottavi di finale. Ad Halle, in Germania, i due italiani in tabellone hannosuperato il primo turno. Sull’erba tedesca, Jannik Sinner, n. 9 del ranking e quarto favorito del seeding, ha battuto l’esperto francese Richard Gasquet, attuale n. 49 Atp. L'altoatesino ha avuto la meglio in tre set, soffrendo nella seconda partita ma portando comunque a casa il successo con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-2.

Ora Sinner (che è impegnato anche nel torneo di doppio assieme al polacco Hurkacz) troverà al secondo turno Lorenzo Sonego, numero 39 Atp, che si è imposto per 6-2 3-6 6-2, in un'ora e 54 minuti di gioco, sul russo Aslan Karatsev, n. 45 Atp e avversario sempre spigoloso, ripescato in tabellone dopo il forfait dell'australiano Nick Kyrgios, n. 31 Atp (rientrato la scorsa settimana a Stoccarda - e subito eliminato - dopo otto mesi di stop per l'intervento al ginocchio sinistro). Il torinese è reduce da un altro derby, quello - drammatico - vinto contro Matteo Berrettini a Stoccarda, dove il romano si presentava da campione in carica ed è uscito dal campo in lacrime. Pochi giorni dopo, Berrettini, sceso al numero 34 del mondo, ha annunciato la rinuncia al torneo del Queen’s.

Sull’erba londinese, oggi Lorenzo Musetti, testa di serie numero 6, affronta l'americano Ben Shelton, con la prospettiva di trovare nell’eventuale quarto di finale, Holger Rune (n. 2, atteso dal britannico Ryan Peniston).

Sempre in Inghilterra, ma a Birmingham, si è ritirata Elisabetta Cocciaretto che avrebbe dovuto affrontare la cinese Shuai Zhang,

