Sinner vola nei quarti  

Jannik SInner è nei quarti di finale a a Cincinnati. Nel Masters 1000 americano, che va avanti a singhiozzo a causa delle continue perturbazioni, ieri per l’altoatesino è stato il meteo il nemico in più: non il gran caldo, stavolta, ma l'acquazzone caduto sul centrale del torneo 1000 in Ohio ha fatto sospendere il match contro Adrian Mannarino (n. 89 del ranking), con il n.1 che aveva vinto il primo set 6-4, di nuovo senza brillare e con qualche errore di troppo sul dritto. Il break è arrivato nel terzo game con l'assalto di Sinner che va a buon fine, tiene lo scambio sulla diagonale del dritto di Mannarino, che sbaglia quattro volte con quel colpo e concede un turno di battuta in cui aveva rimontato da 0-40 a 30-40: Sinner non brilla ma chiude 6-4.

Anche nel secondo parziale, l'azzurro - che prima del via si era scaldato giocando a calcio - non si mostra aggressivo e calzante come al suo solito. Ma arriva la pioggia: partita sospesa sul 2-1 per Mannarino. Alla ripresa, si gioca on serve sino al 5-5, poi un servizio strappato a testa. Si va al tie break e Jannik chiude 7-4. Oggi troverà uno tra Bonzi e Auger-Aliassime.

La giornata aveva già visto i recuperi di altre gare interrotte per il maltempo: Alexander Zverev (n.3) si è qualificato per gli ottavi battendo l'americano Brandon Nakashima (N.27) 6-4, 6-4 e dovrà vedersela con il russo Kearen Khachanov. Passa ai quarti Holger Rune: finisce dopo un'ora e dodici minuti il match con Francis Tiafoe, costretto al ritiro per infortunio nel corso del secondo set - dopo aver perso il primo 6-4. Tra le donne, anche la campionessa di Wimbledon, Iga Swiatek, approda ai quarti dopo aver battuto la romena Sorana Cirstea con il punteggio di 6-4, 6-3. Un'altra tennista polacca, Magda Linette, è stata la sorpresa della giornata eliminando - ma al terzo turno - Jessica Pegula, finalista lo scorso anno. La 33enne di Poznan, n.40 Wta, ha battuto al terzo set in un match giocato su due giorni, la statunitense, n.4 del ranking. Intanto guardando agli Us Open, lo Slam americano ritrova una delle sue grandi protagoniste del passato: Venus Williams a 45 anni giocherà sui campi di Flushing Meadows grazie a una wild card. E in Usa a Ferragosto aspettano la Barbie a lei ispirata.

