Sinner vola, il derby continua  

Tanta Italia, tanta pioggia. E ci si mette anche l’umidità. A Wimbledon ieri sera nuova interruzione per il derby italiano tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego: già sospesa per pioggia martedì, il match è stato rinviato a oggi a causa della scivolosità del campo. Dopo diversi accertamenti sulle condizioni del manto erboso, al termine di una giornata caratterizzata da numerosi scrosci di pioggia, il giudice di sedia ha deciso per l'interruzione dell'incontro, con Berrettini avanti 6-7 6-3 7-6. Uno stop sollecitato dagli stessi protagonisti: poco prima dell'interruzione Sonego era scivolato a terra, rischiando l'infortunio. Di fronte alle insistenti richieste di sospensioni di Berrettini, è infine arrivato il rinvio. Accolto dai due italiani con un abbraccio e un sorriso, in attesa di concludere domani una sfida lunga già 48 ore. Mentre Jannik Sinner ha battuto (7-5, 6-1, 6-2) l'argentino Diego Schwartzman (98 Atp) e si è qualificato per il terzo turno. L’altoatesino sfiderà ai sedicesimi il vincente tra l'australiano Aleksandar Vukic e il francese Quentin Halys. Invece, il secondo match a Wimbledon di Lorenzo Musetti, opposto allo spagnolo Jaume Munar, è stato rinviato a oggi. L'incontro, valevole per l'accesso al terzo turno dei Championships, è stato cancellato per via del maltempo che sta rallentando il programma del torneo.

Anche Novak Djokovic ha battuto (6-3, 7-6, 7-5) l'australiano Jordan Thompson (70 Atp) e si è qualificato per il terzo turno. Nel prossimo match affronterà il vincente tra lo svizzero Stan Wawrinka (88 Atp) e l'argentino Tomas Etcheverry (32 Atp) per accedere agli ottavi. La partita tra Wawrinka e Etcheverry è stata posticipata a oggi a causa della pioggia. Con questo successo, Djokovic ha ottenuto la trentesima vittoria di fila a Wimbledon dalla sua sconfitta nei quarti nel 2017. Da allora è imbattuto con quattro titoli consecutivi. Una nuova vittoria a Wimbledon - la quinta di fila - gli permetterebbe di eguagliare il record di otto titoli di Roger Federer, ad una lunghezza del record assoluto di Martina Navratilova.

Le donne

Intanto Elisabetta Cocciaretto firma la prima vittoria azzurra nel femminile. La n.43 Wta ha battuto 6-3 6-4 la colombiana Camila Osorio, n.71. Al secondo turno Cocciaretto troverà la spagnola Rebeka Masarova, n.66. Camila Giorgi, invece, è stata sconfitta dalla francese Gracheva (41 Wta) in due set, 6-2, 6-4. Sconfitta anche per la Bronzetti, che ha ceduto alla belga Cristian 6-3, 6-4. Cede anche la Paolini, che dopo le 23 ha perso contro la Kvitova 6-4, 6-7, 6-1, giocando un ottimo match.

