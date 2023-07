sinner vola, Berrettini sogna 

Londra. Wimbledon sorride a Jannik Sinner per il secondo anno di fila. L'azzurro approda ai quarti dello Slam londinese, così come l'anno scorso quando la corsa fu fermata da Djokovic dopo l'impresa con Alcaraz. Questa volta, in attesa del riposo da un match meno facile del previsto col colombiano Galan, numero 85, guarda a un tabellone che gli oppone il russo Safiullin, n. 92, e quindi la possibilità di approdare in semifinale. E oggi tocca a Matteo Berrettini tentare di guadagnare i quarti: un impegno tutt’altro che semplice dal momento che il romano troverà sulla sua strada il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz. Un match che, soltanto poche settimane fa, sembrava scontato. Ma proprio a Wimbledon Berrettini sembra aver ritrovato se stesso.

La vittoria

Ma intanto il tennis azzurro, per ora, si gode il successo di Sinner che ha vinto in tre set (7-6, 6-4, 6-3) contro un “fastidioso” Galan. Per prendersi il primo set, all'altoatesino sono serviti 58 minuti. Il 7-6 finale (con lo score di 7-4) è stato frutto di un incontro sempre sul filo dell'equilibrio. Il secondo set era cominciato male per Sinner, con Galan bravo a imporre subito il break. Così è una rincorsa continua, il game della svolta è l'ottavo: alla 15ª palla break Sinner si riprende il servizio avversario pareggiando 4-4, complice una smorzata a rete di Galan. Da quel punto, il colombiano è calato fisicamente, ha aumentato gli errori, e Sinner ha chiuso anche il secondo set, 6-4. Al calo di Galan, ha fatto ovviamente da contraltare il cambio di passo di Sinner, che subito in apertura del terzo set, tenuto il servizio, ha imposto un altro break scattando sul 2-0 grazie a una grande risposta di rovescio. Da quel momento il match è stato in discesa, Sinner sul 5-2 ha avuto anche due match point annullati con un sussulto di orgoglio dall'avversario. Incontro chiuso al servizio, con un 6-3.

La sfida

Si concluderà, invece, oggi la sfida tra Novak Djokovic, testa di serie numero 2, e il polacco Hubert Hurkacz, numero 17 del tabellone. Il serbo si è aggiudicato il primo set al tie break dove essere riuscito ad annullare tre set point dell’avversario. Grande equilibrio anche nel secondo set nel corso del quale i due tennisti hanno sempre mantenuto il servizio. E ancora una volta ha prevalso, al tie break, la maggior freddezza del serbo.

