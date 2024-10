Sinner vola, Alcaraz a casa: Jannik trova Machac 

Ha impiegato un'ora e 24 minuti per piegare Daniil Medvedev: Jannik Sinner supera il russo in due set dal punteggio eloquente, 6-1 6-4 e conquista la semifinale del Masters 1000 di Shanghai, undicesima stagionale e la decima da “1000” in carriera. Sinner supera per la quarta volta in cinque sfide quest'anno (il bilancio complessivo tra i due ora è 7-7) un Medvedev non in perfette condizioni fisiche e centra la vittoria numero 63 di questa stagione. Esce a sorpresa, invece, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si è arreso per 7-6 7-5 a Tomas Machac ai quarti. Sarà quindi il ceco l'avversario di Sinner domani in semifinale. Machac, numero 33 Atp, ha giocato un ottimo tennis mettendo in serie difficoltà Alcaraz: una vittoria dunque conquistata, piuttosto che un passo falso dello spagnolo. Sinner è avvisato. Sfuma così la "rivincita" tra il murciano e l'italiano dopo la finale persa da Sinner a Pechino.

Il campione di Sesto Pusteria visto in campo con Medvedev è apparso in grande forma: un match perfetto, dominato dall'inizio alla fine. Sinner ha concesso soltanto 9 punti al russo nel primo set, poi nel secondo parziale c'è stata più partita, ma l'azzurro ha indirizzato il match con il break nel quinto gioco recuperando da 0-40. «Sono contento, è stata un'ottima partita, Medvedev ha avuto un problema alla spalla e non è riuscito a tirare il dritto come avrebbe voluto», ha detto Sinner al termine del match, «sono riuscito ad attuare il piano tattico, vedremo cosa riuscirò a fare. Raggiungere una semifinale in un 1000 è sempre bello, raggiungerne dieci è una grande cosa ma si può sempre migliorare».

Tornano a casa felici Vavassori e Bolelli: il doppio azzurro cede a Gonzalez e Molteni (doppio 6-4) ma parteciperà alle Atp Finals.

Da Shanghai a Wuhan dove Jasmine Paolini fa un altro passo verso la qualificazione alle WTA Finals. La toscana agli ottavi la toscana ha superato Erika Andreeva: 6-3, 6-2 in un'ora e 11 minuti di gioco. Paolini tornerà in campo oggi contro Zheng Qinwen, 7 al mondo.

