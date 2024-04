Sinner, vittoria e preoccupazione 

Madrid. Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Madrid battendo in due set il russo Pavel Kotov (n. 72 del ranking), col punteggio di 6-2, 7-5. L'altoatesino ha però dovuto superare un problema fisico, un dolore all'anca, subentrato nel secondo set. «Mi fa male», ha detto a voce alta rivolto si suoi coach. «Cerchiamo di vincerla così, pensiamo ad oggi», gli ha risposto Simone Vagnozzi. E l'azzurro ha eseguito: ha recuperato un break al russo e si è imposto poi 7-5 strappando di nuovo il servizio all’avversario.

Oggi dovrebbe affrontare l’altro russo Karen Khachanov che ha messo fine al sogno di Flavio Cobolli (64 Atp): 7-5 6-4 il punteggio a favore del numero 17 del mondo contro il qusi 22enne fiorentino autore di un buon match.

Nella giornata da segnalare i successi di Rafa Nadal su Pedro Cachin (6-1, 6-7, 6-3), di Daniil Medvedev su Sebastian Korda (5-7, 7-6, 6-3) e di Casper Ruud su Cameron Norrie (6-2, 6-4).

Si ferma invece agli ottavi di finale il cammino di Jasmine Paolini al torneo Wta 1000 di Madrid. L'ultima azzurra ancora in tabellone è stata eliminata dalla 16enne russa Mirra Andreeva (n.43 Wta), che si è imposta in due set col punteggio di 7-6, 6-4, in circa un'ora e tre quarti di gioco.

