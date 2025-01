Sinner, vittoria e annuncio 

Vederlo perdere il primo set, dopo 29 vinti di fila, è stato un piccolo shock ma Jannik Sinner ha impiegato poco per riassumere i panni del numero 1 e conquistare poi agevolmente l'accesso al terzo turno dell'Open d'Australia contro Tristan Schoolkate (tesserato per la A2 da Alghero) in un giovedì nel complesso positivo per l'italtennis. Assieme all'altoatesino, hanno superato il secondo ostacolo anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, che hanno eliminato rispettivamente Denis Shapovalov e l'enfant prodige Joao Fonseca, e Jasmine Paolini tra le donne, mentre sono stati eliminati Matteo Berrettini, arresosi tra tanti rimpianti, a Holger Rune, e Lucia Bronzetti.

Ma a sorprendere davvero, più del set perso, è arrivata una dichiarazione dello stesso Sinner: «Questa è l'ultima stagione da coach di Darren Cahill». Con un'espressione un po' imbarazzata, parlando ai microfoni di Eurosport, il campione azzurro ha poi sottolineato che «non è una novità, a dirlo in un'intervista era stato lui», quel 60enne australiano che lavora al suo fianco dal 2022 e che con Simone Vagnozzi lo ha accompagnato ai vertici del tennis mondiale. Un piccolo terremoto, come ha indicato il linguaggio del corpo di Sinner (le mani in testa come mai prima, davanti ai microfoni) e poi un chiarimento. «Me lo aveva rivelato, forse non dovevo dichiararlo in pubblico e mi sono scusato con lui. Per me e' stato molto importante, chissà: in un anno possono cambiare tante cose...», la speranza di Sinner, che si è detto «felice e molto fortunato di essere l’ultimo giocatore che allenerà. Mi ha dato tantissimo, e non voglio parlare troppo del suo ritiro».

La vittoria

Dopo la vittoria in tre set all'esordio col cileno Jarry, che comunque lo ha costretto al tie break nei primi due, l'azzurro si è trovato davanti un coetaneo quasi sconosciuto, n.173 al mondo entrato nella prestigiosa “Rod Laver Arena” grazie a una wild card ma anche per aver eliminato Taro Daniel. Sostenuto dal gran tifo dei connazionali, l'australiano ha subito messo a frutto il potente servizio per portare a casa il set iniziale - era dal Masters 1000 di Shanghai che Sinner non ne perdeva uno - e tenendo bene il campo a inizio del secondo ma poi non ha potuto sottrarsi al suo destino, cedendo 4-6, 6-4, 6-1, 6-3 in circa due ore e 45' di gioco. L’altoatesino al prossimo turno affronterà lo statunitense Marcos Giron, n. 46 Atp, per portare avanti la difesa del titolo. «Ero preparato al tennis di Schoolkate, ma ha giocato molto bene», ha detto Sinner commentando la sua 16ª vittoria consecutiva. «Ho avuto difficoltà con il vento ma anche l'onore di giocare alla Rod Laver Arena in sessione serale e comunque sempre meglio qui che sui campi laterali, ancora più esposti». Giron ha battuto in cinque set l'argentino Martin Etcheverry, che aveva eliminato Flavio Cobolli. Se Sinner lo batte, può incrociare Holger Rune, impegnato per 4 set da Matteo Berrettini: 6-7, 6-2, 3-6, 6-7, in tre ore e 26 minuti. per Rune ci sarà ora la sfida col serbo Miomir Kecmanovic, vincente sul polacco Hubert Hurckacz. Bravo Lorenzo Sonego che si è imposto sul vincitore delle Next Gen Finals 2024, Joao Fonseca, col punteggio di 6-7, 6-3, 6-1, 3-6, 6-3, dopo quasi 4 ore di gioco e se la vedrà con l'ungherese Fabian Marozsan, che ha battuto in rimonta lo statunitense Frances Tiafoe. Sempre solido Lorenzo Musetti: 7-6, 7-6, 6-2 al canadese Denis Shapovalov: lo attende il funambolico americano Ben Shelton.

