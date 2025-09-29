Sinner va, Musetti si ferma 

Jannik Sinner fatica ma passa, Lorenzo Musetti si fa male ed è costretto al ritiro. Notizie agrodolci per l’Italia del tennis dai quarti di finale del torneo Atp 500 di Pechino. Sinner dopo aver battuto in un'ora e 20 minuti l'ungherese Fabian Marozsan (n. 57) per 6-1 7-5. affronterà in semifinale alle 8 italiane l'australiano Alex De Minaur, sempre battuto nei 10 precedenti. «Ho faticato a tenere il servizio, più di una volta sono andato sotto 0-30. Ma nel complesso sono soddisfatto della mia tenuta mentale», ha commentato al termine. «Ho provato ad essere aggressivo dal fondo ed andare un po' a rete, ma giocavamo velocissimi ed era difficile», ha aggiunto il n.2 del mondo. «Sono contento per come ho lottato». Per lui è la quarantesima vittoria dell'anno: «Tenuto conto che ho giocato solo otto tornei, direi che va bene». Ora c'è De Minaur: «Ha giocato tanto nelle ultime partite, mi aspetto un incontro difficile. I campi qui sono lenti, è difficile fare punti: per me sarà una sfida».

Tocca a Paolini

Un problema fisico ha poi costretto al ritiro Lorenzo Musetti, sempre nei quarti di finale, contro Learner Tien. Dopo aver vinto 6-4 il primo set, il carrarino era sotto 6-3, 3-0 nei confronti dello statunitense.

Per quanto riguarda il torneo femminile, oggi alle 14.30 Jasmine Paolini (ottava giocatrice al mondo) cerca il pass per i quarti affrontando la ceca Marie Bouzkova, 52 del ranking Wta.

In Giappone

A Tokyo, invece, la finale maschile vedrà di fronte i primi due favoriti del torneo Atp 500. Carlos Alcaraz l’ha raggiunta grazie al successo in tre set sul norvegese Casper Ruud (3-6, 6-3, 6-4). Oggi alle 11 italiane lo spagnolo, numero 1 del mondo, affronterà il numero 5, lo statunitense Taylor Fritz, che nell'altra semifinale ha battuto il connazionale Jenson Brooksby (6-4, 6-3).

Verso Shanghai

Intanto a Shanghai del Masters 1000 che vede iscritti sia Sinner, sia Alcaraz è stato effettuato il sorteggio dei tabelloni. L’azzurro, numero 2, affronterà uno ra qu qualificato e il tedesco Daniel Altmaier. Ieri sono anche iniziate le qualificazioni e Giulio Zeppieri è stato battuto (6-2, 6-4) dal ceco Dalibor Svrcina.

RIPRODUZIONE RISERVATA