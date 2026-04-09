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10 aprile 2026 alle 00:26

Sinner va, Berrettini frena 

Jannik accusa un malessere, perde un set ma batte Machac 

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Ha vinto, Sinner, lasciando per strada un set dopo averne vinti, in giro per il mondo, trentasette uno dopo l’altro. Un cammino esaltante, che sulla caldissima terra rossa del Country Club di Monte Carlo, campo Centrale, vive un istante di crisi per un malessere che frena l’azzurro e consente al ceco Tomas Machac di portare il match un set pari. Poi, dopo un veloce intervento del medico, riprende a correre e vince al terzo.

L’Italia perde anche Matteo Berrettini, dopo le dolorose eliminazioni di Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Per il numero 90 del mondo una doppia sconfitta: è stato eliminato dal giovane talento brasiliano Joao Fonseca, numero 40 del ranking Atp, in due set (6-3, 6-2) senza mai dare l’impressione di poter portare il match dalla sua parte. Nel primo pomeriggio, in coppia con lo specialista Andrea Vavassori, ha perso contro Heliovaara e Patten, numero 6 del mondo nel doppio.

Jannik c’è

«Una partita difficile, ho avuto forse un calo energetico ma la cosa importante era vincere in qualche modo», ha detto Sinner subito dopo dopo il successo in tre set sul numero 53 del mondo MAchac e approdare così ai quarti, dove affronterà oggi (12.30 circa) il francese Auger Aliassime, numero 7. «Ogni giorno è diverso, cercheremo di fare una buona prestazione. Ora devo recuperare al massimo», ha aggiunto, «prma della partita stavo bene, poi ho fatto un po' fatica a trovare la giusta energia. Può succedere, ho cercato di superare il momento difficile, sono contento di come sono riuscito a uscirne». (e.p.)

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