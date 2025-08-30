VaiOnline
Tennis.
31 agosto 2025

Sinner, va bene anche così 

Conquista gli ottavi battendo Shapovalov in quattro set 

New York . Jannik Sinner conquista gli ottavi degli Us Open. Il numero 1 supera Denis Shapovalov in 3 ore e 11 minuti: quattro set combattuti che hanno visto l'azzurro più in difficoltà nelle prime battute di gioco, per poi ritrovare slancio e battere il canadese 5-7 6-4 6-3 6-3 in 3 ore e 12' di gioco. «Una partita molto dura, sapevo che avrei dovuto giocare a un livello alto», ha detto Sinner alla fine. Al prossimo turno incontrerà il vincente fra Bublik e Paul, match che si è giocato nella notte italiana.

Primo set al canadese in 53 minuti (7-5), Sinner si aggiudica il secondo in rimonta, l'azzurro perde i primi tre game del terzo ma se lo aggiudica di prepotenza grazie anche agli errori di Shapovalov. Il quarto lo vince senza particolari difficoltà.

Approda agli ottavi anche Lorenzo Musetti, che si è aggiudicato il derby contro Flavio Cobolli, costretto a ritirarsi dopo aver perso due set ed mentre era sotto di due game nel terzo. Il tennista romano ha gettato la spugna per un dolore al polso contro il quale non ha potuto nulla nonostante le cure che gli sono state somministrate durante l'incontro. I due si sono abbracciati in campo al termine della partita, si sono scambiati alcune parole poi Cobolli è uscito. Per Lorenzo stasera la sfida con lo spagnolo Munar.

Paolini

Sfumano gli ottavi di finale per Jasmine Paolini. L'azzurra n.8 del ranking e 7 del seeding, è stata battuta ed eliminata dalla ceca Marketa Vondrousova (60 Wta) in due set (7-6, 6-1): «Ero partita abbastanza bene, ma ho avuto tante chance che non sono riuscita a prendere. Il secondo set ho perso di lucidità».

