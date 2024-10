Sinner, una ricca rivincita 

La rivincita è un piatto… ricco. Jannik Sinner, battuto da Carlos Alcaraz nella finale dell’Atp 500 di Pechino, si rifà nel “Six Kings Slam”, torneo esibizione di Riyad che garantisce al vincitore la bella sommetta di 6 milioni di dollari (5,5 milioni di euro). Un successo sofferto, al termine di un match - quello tra gli indiscussi due più forti giocatori del mondo - giocato a livelli stellari e che nessuno voleva perdere: 6-7(5), 6-3, 6-3 per Sinner. Nella suggestiva finale per il 3° posto Novak Djokovic ha battuto un coriaceo Rafael Nadal 6-2, 7-6.

In Sardegna

Si decide oggi il vincitore dell'Atp Challenger 125 di Olbia. Questa mattina, alle 11, si giocheranno le due semifinali, con due italiani in campo. Sulla Cloto Arena, Matteo Gigante affronterà Martin Landaluce. In contemporanea, sul campo 1, Mattia Bellucci affronterà Dalibor Svrcina, che ha stoppato i sogni di Samuel Vincent Ruggeri, sconfitto nella prosecuzione del match fermato dalla pioggia venerdì notte sul 2-2 nel set decisivo e ripreso ieri per il 6-4 finale. Il mancino bustocco ha dovuto lottare 3h45' per spuntarla 7-6(2), 6-7(5), 7-5 su Constant Lestienne. La finale è in programma non prima delle 16.

Pol Martin Tiffon si aggiudica il titolo maschile nell'Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Lo spagnolo ha superato 6-2, 7-6(5) in finale Pyotr Nesterov. Tutta italiana la finale femminile, tra Federica Urgesi (che ha regolato 6-1, 6-3 Aliona Bolsova) e Nicole Fossa Huergo (che ha battuto 6-2, 7-5 Carlota Martinez Cirez).

