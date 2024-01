Sinner, una pagina di storia 

Melbourne. Dicono di Melbourne che sia lo Slam della felicità. L'estate australiana, i tifosi, e quella storia di campioni e trionfi a cui tutti i tennisti vorrebbero aggiungere il proprio nome: Jannik Sinner ci proverà domani mattina contro Daniil Medvedev nella sua prima finale di Major, ma intanto al Melbourne Park ha scritto una pagina importante. «Buongiorno Italia: è la mia prima finale, sono felice anche per la felicità che trasmette questo torneo», le parole dell'azzurro dopo aver battuto il re del cemento australiano, Novak Djokovic per 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3.

Sensazione positiva

«Ora sono più tranquillo e scenderò in campo con il sorriso». Un match dominato. «Quando giochi contro Nole è sempre dura però, soprattutto quando ho perso il terzo set», ammette in conferenza stampa l'azzurro n. 4 al mondo. «Ma ho cercato di rimanere sereno e tranquillo e così è andata al meglio». I due successi sul serbo di fine 2023 sono serviti: «Quando sai che un giocatore comunque lo puoi battere la sensazione è positiva, è stato un grande privilegio aver potuto giocare tre partite con Nole in dieci giorni alla fine dello scorso anno, ma ogni partita è diversa. Qui ha funzionato tutto bene: battere Novak qui significa tanto (non aveva mai perso nelel dieci precedenti semifinali ed era imbattuto qui da 2195 giorni, ndr ), ma so anche che ancora non è finita. C'è una finale da giocare. La mia famiglia è a casa, sento il calore e qui e quello dall'Italia. È bello avere tanti italiani ancora in corsa», aggiunge riferendosi a Vavassori-Bolelli in finale nel doppio.

Detronizzato

Accusa il colpo invece Djokovic, spodestato dal trono di Melbourne, lui che in undici semifinali giocate non aveva lasciato per strada nemmeno un set. «Sinner mi ha dominato, ero scioccato dal mio livello di gioco, ma complimenti a lui va in finale con merito», le parole del n.1 mondiale, che almeno il primato con questo primo slam di stagione non lo perde, «Jannik ha giocato una grande partita, mi ha letteralmente surclassato. È stato aggressivo, e allo stesso tempo calmo e preciso. Ha giocato una grande partita e fin qui un super torneo. È migliorato al servizio e mi ha messo tanta pressione. Io però ho giocato la peggior partita in uno Slam che ricordi. Ma non penso sia l'inizio della fine, è solo l'inizio della stagione». Due set da dimenticare, la rinascita nel terzo: «Ci ho provato, ho lottato. Sono riuscito ad aumentare il livello nel terzo, quel match point salvato, ha giocato bene il tie-break. Ma il quarto è stato ancora brutto», continua Djokovic, che elogia ancora Sinner. «Ha fatto tutto meglio di me. È migliorato tanto, colpisce la palla molto forte sia dal diritto che dall'angolo del rovescio. Anche il servizio è migliorato e ha aumentato la velocità: serve più veloce e più preciso. E mantiene la calma, molto composto in campo. In passato aveva faticato a vincere i big match, ma ora le cose stanno cambiando bene per lui. Avere al suo fianco Darren Cahill, uno che ha lavorato con i numeri uno, è utile anche sul piano mentale. Jannik ha una grande squadra e sta facendo un ottimo percorso. E ora ha la chance di vincere il suo primo Slam».

Ancora un russo

Dopo Khachanov e Rublev, ora a Sinner trova un altro russo, il più temibile: Daniil Medvedev, che ieri ha superato in un match epico il tedesco di lingua russa, Sascha Zverev (6 Atp): 5-7, 3-6, 7-6(4), 7-6(5), 6-3 in 4 ore e 22’ di gioco. Il quasi 28enne moscovita è sempre stato un ostacolo duro per Jannik. Lo aveva sempre battuto sino alla finale di Pechino 2023, quando Sinner ha infilato il primo di tre successi di fila. Ora il bilancio è 6-3. Se vince il russo salirà al secondo posto della classifica, scavalcando Alcaraz. Se invece il successo sorriderà all’azzurro, i primi quattro posti resteranno invariati ma l’altoatesino avrà meno di 500 punti di ritardo dalla terza posizione.

