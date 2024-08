Sinner, una notte per la storia 

Al termine di un match memorabile, nella notte fra domenica e lunedì, Jannik Sinner si era garantito il diritto di giocare la finale del Masters 1000 di Cincinnati. E nella notte ha disputato la finale: dopo aver eliminato Zverev, ha affrontato l’americano Frances Tiafoe, capace di battere Holger Rune in rimonta (4-6, 6-1, 7-6).

Un match, quello con Zverev, durato oltre tre ore, che consentirà a Sinner di restare n.1 del mondo a lungo e che lo fa diventare il primo italiano di sempre in finale a Cincinnati. Jannik ha fatto un vero capolavoro battendo Zverev 7-6(9) 5-7 7-6(4), con un tennis molto preciso come dimostrano i 36 gratuiti a 49. Ha ottenuto la prima vittoria sul duro in sei confronti diretti ed è diventato il secondo giocatore a raggiungere più di una finale Masters 1000 in stagione dopo Andrey Rublev, campione a Madrid e finalista a Montreal.

Sinner va a caccia di due record nella finale del Masters 1000 di Cincinnati: non solo per la prima volta vincerebbe il quinto torneo in una stagione ma eguaglierebbe Mats Wilander, Andre Agassi e Roger Federer, unici ad aver centrato la doppietta Miami-Cincinnati nello stesso anno.

