Sinner, un rullo Ora c’è Khachanov 

Jannik Sinner avanti con autorità. L'altoatesino, accreditato della quarta testa di serie, ha barca negli ottavi dell'Australian Open strapazzando l'argentino Sebastian Baez, numero 26 del tabellone. Sul cemento della Margaret Court Arena, l'azzurro si è imposto per 6-0, 6-1, 6-3 in un'ora e 52'. Il prossimo avversario di quello che è ora l'ultimo italiano ancora in gara nel torneo maschile, sarà il russo Karen Khachanov, numero 15 del seeding. Il match dovrebbe essere programmato nella notte tra domenica e lunedì. Nei precedenti (tutti sul cemento), Sinner è in vantaggio 2-1 (una sconfitta nel 2020, due vittorie l'anno dopo). Finisce la favola di Flavio Cobolli. Il giovane figlio d'arte (papà Stefano fu 236 al mondo nel 2003), bravo a superare le qualificazioni e a issarsi fino al terzo turno, è stato sconfitto 6-3, 6-3, 6-1 dal padrone di casa Alex De Minaur, numero 10 del tabellone.

Le sfide nella notte

Nella notte, è tornata in campo Jasmine Paolini, unica azzurra ancora in lizza nel tabellone femminile. Per la sua prima volta nel terzo turno del singolare femminile in questo Slam, la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, testa di serie numero 26, ha affrontato la russa Anna Blinkova.

Olbia rilancia

L'Olbia Challenger si disputerà anche nel 2024 e nel 2025. L'annuncio è stato dato dal presidente del Tc Terranova Giuseppe Bianco che, dopo la positiva edizione dello scorso ottobre, rilancia la Gallura nel tennis internazionale maschile. Non ancora ufficializzata la data, ma l'Atp Challenger 75 dovrebbe disputarsi nello stesso periodo e sarà il secondo appuntamento Atp che si disputerà in Sardegna, dopo il Challenger di Cagliari in programma da domenica 29 aprile a domenica 5 maggio.



