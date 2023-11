Sinner, un posto nella storia 

Torino. Alle 16.16 del 16 novembre 2023, quando il polacco Hurkacz ha messo a terra la palla del 6-4 contro Djokovic, Jannik Sinner è diventato il primo italiano nella storia del tennis a entrare in semifinale in un Masters o Atp Finals che dir si voglia. Quello che ha fatto dopo è soltanto la logica conclusione di ciò che ci aveva mostrato sinora in queste torinesi che sembrano davvero notti magiche. Anche il “moccioso” dall’enorme e sfrontato talento, Holger Rune (mai battuto nei due precedenti), ha dovuto cedere nel match che poteva a sua volta promuoverlo in semifinale: 6-2, 5-7, 6-4 con un unico break subito. L’Italia è pazza di questo ragazzo e attende di sapere chi dovrà affrontare domani e chi invece sfiderà il “graziato” Djokovic.

La partita

L’avvio di Sinner è fulminante: subito doppio break e Rune spinto all’angolo: 4-0. La partita, dura, spigolosa, equilibrata comincia a quel punto. E comincia con un conseguente 6-2. Jannik, che aveva scelto di ricevere, deve inseguire il danese che comincia a servire con maggior efficacia per tutto il secondo set ma sul 5-6 comincia a toccarsi la zona lombare. Rune va 0-40 e chiude al quarto set point, condannando Sinner (che non chiede mai l’intervento del fisioterapista) a una fatica supplementare, forse anche per tutelare la piena regolarità del torneo e le chance di Novak Djokovic, che nel pomeriggio aveva battuto sì, il polacco Hubi Hurkacz, ma in tre set: 7-6, 4-6, 6-1. In realtà poi nella terza partita il fastidio sembra sparire. Due palle break non sfruttate da Sinner nel turbolento terzo game, una nel quinto, una da Rune nell’ottavo, ma si va avanti on serve sino al 4-4, poi l’altoatesino passa e va a servire per il match. Senza scomporsi anche dopo due errori (quasi) gratuiti, chiude al primo match point e va a prendersi da imbattuto il suo posto nella storia.

Zverev o Alcaraz?

Oggi ultime partite del round robin nel girone Rosso. Alle 14.30 Medvedev (già qualificato con due vittorie per 2-0) affronta Alcaraz (match 1-1, set 3-2) per cercare di ottenere il primo posto. Spera nel passaggio in semifinale anche Sascha Zverev (1-1, 2-3) che alle 21 deve battere in due set Andrey Rublev, già eliminato. In doppio, il gruppo verde ha promosso come primi classificati Granollers-Zeballos e come secondi Gonzales-Roger Vasselin. Domani al PalaAlpitour si giocheranno le semifinali, domenica le finali di un torneo che il presidente italiano dell’Atp, Andrea Gaudenzi, ha già promosso a pieni voti: «Nel board sono tutti stracontenti di quello che è stato fatto a Torino. L'evento è migliorato anno dopo anno, ha detto facendo crescere la speranza di una conferma.

RIPRODUZIONE RISERVATA