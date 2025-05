Sinner, un piccolo brivido 

Parigi. «Grazie a Donnarumma per essermi venuto a vedere: avete qui al Psg il miglior portiere al mondo»: sotto gli occhi del portiere azzurro, al Roland Garros Jannik Sinner non poteva fallire. Il 29enne francese Arthur Rinderknech (n.75 Atp), si è arreso sul “Philippe Chatrier”, nella sessione serale al numero 1 del mondo, che lo ha superato abbastanza agevolmente per 6-4, 6-3, 7-5. Nel debutto a Parigi, per il campione altoatesino soltanto un piccolo brivido: nel terzo set ha avuto un passaggio a vuoto andando sotto 0-4, con un Rinderknech esaltato, capace di infilare colpi così belli che il pubblico ha intonato la Marsigliese. Poi però l'azzurro si è ripreso rimontando a suon di contro break fino a vincere set e match. Al secondo turno Sinner sfiderà un altro transalpino, Richard Gasquet, e probabilmente metterà fine alla sua carriera.

Le parole

«Il primo match non è mai facile» ha detto il n.1 del mondo dopo il match vinto, «sono contento di come ho gestito la situazione nel terzo set, questo è molto importante per me. Vi ringrazio per come vi siete comportati, avete fatto il tifo per il vostro beniamino, ma siete stati corretti nei miei confronti». Forse sarà lo stesso nel prossimo incontro.

Carlito sicuro

Avanti anche i due campioni uscenti del Roland Garros, Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, capaci di vincere in scioltezza i loro match d'esordio nel secondo slam stagionale. Lo spagnolo, vincitore degli Internazionali ai danni dell'altoatesino, ha dato subito un dispiacere, peraltro non inatteso, all'Italtennis, battendo in tre set il qualificato Giulio Zeppieri, col punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. In un match obiettivamente impari, Alcaraz ha concesso in tutto al romano tre palle break, annullandole tutte, e già guarda al secondo turno dove troverà l'ungherese Fabian Marozsan (n. 56), che aveva eliminato ieri Luca Nardi. «Il primo turno non è mai facile, e arrivare qui da campione uscente è ancora più difficile», ha commentato. Il murciano dovrebbe avere strada spianata a Parigi almeno fino agli ottavi, dove potrebbe affrontare Stefanos Tsitsipas. Il greco ha sconfitto l'argentino Tomas Martin Etcheverry (7-5, 6-3, 6-4) e sarà il prossimo avversario di Matteo Gigante, che aveva battuto il libanese Hassan.

Bollettino italiano

Sul fronte italiano, da registrare anche l'uscita di scena di Luciano Darderi Darderi, sconfitto 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 dallo statunitense Sebastian Korda, n. 23 Atp. Quanto alle azzurre Elisabetta Cocciaretto chiude nel migliore dei modi, con un ace, il suo match d'esordio al Roland Garros 2025. L'azzurra ha firmato la sua sesta vittoria in carriera a Parigi, dove ha raggiunto gli ottavi l'anno scorso, battendo 6-3 6-2 la statunitense Taylor Townsend, n.104 del ranking, ripescata in tabellone come lucky loser. Non ci sarà però il derby con Lucia Bronzetti battuta, curiosamente con lo stesso punteggio, 6-3 6-2, da Ekaterina Alexandrova, 20 del mondo.

Le favorite

Nel torneo femminile, Swiatek ha avuto la meglio senza faticare sulla slovacca Rebecca Sramkova, con un doppio 6-3. La ex numero 1 del mondo non ha più vinto un torneo dal suo terzo titolo a Parigi, un anno fa, e nel frattempo è scivolata al numero 5 Wta, ranking più basso da febbraio 2022. Ora troverà sulla sua strada Emma Raducanu. La 22enne britannica è riuscita a battere la cinese Wang Xinyu nonostante non fosse al meglio. «Mi sentivo davvero male, fin da stamattina, e giocare è stato difficile. Sono felice di essere riuscita a superare tutto questo», ha affermato, promettendo di non rendere la vita facile a Swiatek.

RIPRODUZIONE RISERVATA